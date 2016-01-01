Хамес: «Я никогда не говорил с Зиданом. Еще не знаю, куда перейду»

Полузащитник Хамес Родригес ответил на вопрос о своем будущем. Права на футболиста принадлежат «Реалу», последние два сезона он провел в аренде в «Баварии».
«Я никогда не говорил с Зиданом. Сейчас я думаю о Кубке Америки. Я еще не знаю, куда перейду, хочу оставаться спокойным. Решение зависит от клуба («Реала»). Есть люди, которые управляют всем, и я не могу ничего сделать с этим», – сказал Хамес.
- По последним данным, игрок близок к трансферу в «Наполи». Итальянский клуб хочет арендовать футболиста.
- В прошедшем сезоне Бундеслиги Хамес провел 20 матчей, в которых забил семь голов и отдал четыре голевых передачи.
- Сейчас Хамес находится в расположении сборной Колумбии на Кубке Америки.