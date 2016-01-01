Хамес: «Я никогда не говорил с Зиданом. Еще не знаю, куда перейду»

Полузащитник Хамес Родригес ответил на вопрос о своем будущем. Права на футболиста принадлежат «Реалу», последние два сезона он провел в аренде в «Баварии».

«Я никогда не говорил с Зиданом. Сейчас я думаю о Кубке Америки. Я еще не знаю, куда перейду, хочу оставаться спокойным. Решение зависит от клуба («Реала»). Есть люди, которые управляют всем, и я не могу ничего сделать с этим», – сказал Хамес.