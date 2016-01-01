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    Журналист Sky Sport Моретто: 20-летний вратарь «Ромы» Романьоли перейдет в «Спартак» и будет играть за «Спартак-2»

    Вратарь «Ромы» Андреа Романьоли близок к переходу в «Спартак». Об этом сообщает журналист Андреа Моретто.

    Футболист уже согласовал трансфер и ждет визу в Россию. По данным Моретто, 20-летний игрок будет выступать за «Спартак-2».

    • Романьоли не провел за первую команду «Ромы» ни одной игры.
    • В январе 2019 года он перешел на правах аренды в клуб Серии С «Пистоезе» и сыграл в двух матчах.
    • Transfermarkt оценивает футболиста в 25 тысяч евро.

    Источник: Твиттер Маттео Моретто

    Корреспондент сайтов Джанлуки Ди Марцио и Sky Sport. Аудитория в твиттере – более двух тысяч подписчиков.

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