Журналист Sky Sport Моретто: 20-летний вратарь «Ромы» Романьоли перейдет в «Спартак» и будет играть за «Спартак-2»

Вратарь «Ромы» Андреа Романьоли близок к переходу в «Спартак». Об этом сообщает журналист Андреа Моретто.
Футболист уже согласовал трансфер и ждет визу в Россию. По данным Моретто, 20-летний игрок будет выступать за «Спартак-2».
- Романьоли не провел за первую команду «Ромы» ни одной игры.
- В январе 2019 года он перешел на правах аренды в клуб Серии С «Пистоезе» и сыграл в двух матчах.
- Transfermarkt оценивает футболиста в 25 тысяч евро.
Источник: Твиттер Маттео Моретто
Корреспондент сайтов Джанлуки Ди Марцио и Sky Sport. Аудитория в твиттере – более двух тысяч подписчиков.