Журналист Sky Sport Моретто: 20-летний вратарь «Ромы» Романьоли перейдет в «Спартак» и будет играть за «Спартак-2»

Вратарь «Ромы» Андреа Романьоли близок к переходу в «Спартак». Об этом сообщает журналист Андреа Моретто.

Футболист уже согласовал трансфер и ждет визу в Россию. По данным Моретто, 20-летний игрок будет выступать за «Спартак-2».