Глушаков – о «Спартаке» тремя словами: «Скандалы, интриги, расследования»

Настоящий капитан)))
Полузащитник Денис Глушаков ответил на вопросы о «Спартаке» и бывшем главном тренере команды Массимо Каррере.
- Футболист объявил об уходе из клуба 19 июня, сейчас он находится в статусе свободного агента.
- Он выступал за «Спартак» с 2013 года.
- В составе этой команды хавбек стал чемпионом России и выиграл Суперкубок страны.
– Опиши «Спартак» тремя словами.
– Скандалы, интриги, расследования.
– Опиши одним словом период твоей карьеры в «Спартаке».
– Счастье.
– Массимо Каррера тремя словами.
– Давай не будем про него вообще. Он мне неинтересен просто даже.
– В 2017 году в «Спартаке» тебя все обожали. Сейчас многие хотели, чтобы ты ушел из команды. Если бы можно было вернуть время назад, ты бы поступил где-нибудь иначе за последний год-полтора?
– Нет. У меня нет вины особой никакой. Если были вопросы – пришли бы на базу, предъявили бы, когда у нас результат был плохой.
Я ни от кого не скрывался. Тренеру я все говорил в лоб, в глаза, за что он меня и не любил. Я ему был невыгоден. Вот и все.
– И ты ни о чем не жалеешь?
– Нет. Это все постановочное, это просто рэкет. И все.
– Обещаешь, что когда-нибудь все расскажешь?
– Я расскажу, да.
– Почему ты так долго тянешь с этим рассказом?
– Идет бракоразводный процесс. Там тоже люди замешаны. Что бы я сейчас ни говорил, везде вывернули бы по-другому.
– Сейчас Тотти уходил из «Ромы» со скандалом. Ему задали вопрос, чувствует ли он, что его предали. Если тебе задать такой же вопрос, как ты ответишь?
– На данный момент не предали, кто в клубе. До этого – предали.
- В середине сезона, когда команду возглавлял Массимо Каррера, Глушакова отправили в дубль из-за конфликта с тренером. Игрок поставил лайк под постом, автор которого критиковал Карреру.
- После ухода Карреры из клуба Глушакова вернули в первую команду. В мае Mash опубликовал информацию о том, что футболист намеренно шел на конфликт с Каррерой, чтобы тренера уволили.