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    3 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

    Глушаков – о «Спартаке» тремя словами: «Скандалы, интриги, расследования»

    Полузащитник Денис Глушаков ответил на вопросы о «Спартаке» и бывшем главном тренере команды Массимо Каррере.

    • Футболист объявил об уходе из клуба 19 июня, сейчас он находится в статусе свободного агента.
    • Он выступал за «Спартак» с 2013 года.
    • В составе этой команды хавбек стал чемпионом России и выиграл Суперкубок страны.

    – Опиши «Спартак» тремя словами.

    – Скандалы, интриги, расследования.

    – Опиши одним словом период твоей карьеры в «Спартаке».

    – Счастье.

    – Массимо Каррера тремя словами.

    – Давай не будем про него вообще. Он мне неинтересен просто даже.

    – В 2017 году в «Спартаке» тебя все обожали. Сейчас многие хотели, чтобы ты ушел из команды. Если бы можно было вернуть время назад, ты бы поступил где-нибудь иначе за последний год-полтора?

    – Нет. У меня нет вины особой никакой. Если были вопросы – пришли бы на базу, предъявили бы, когда у нас результат был плохой.

    Я ни от кого не скрывался. Тренеру я все говорил в лоб, в глаза, за что он меня и не любил. Я ему был невыгоден. Вот и все.

    – И ты ни о чем не жалеешь?

    – Нет. Это все постановочное, это просто рэкет. И все.

    – Обещаешь, что когда-нибудь все расскажешь?

    – Я расскажу, да.

    – Почему ты так долго тянешь с этим рассказом?

    – Идет бракоразводный процесс. Там тоже люди замешаны. Что бы я сейчас ни говорил, везде вывернули бы по-другому.

    – Сейчас Тотти уходил из «Ромы» со скандалом. Ему задали вопрос, чувствует ли он, что его предали. Если тебе задать такой же вопрос, как ты ответишь?

    – На данный момент не предали, кто в клубе. До этого – предали.

    • В середине сезона, когда команду возглавлял Массимо Каррера, Глушакова отправили в дубль из-за конфликта с тренером. Игрок поставил лайк под постом, автор которого критиковал Карреру.
    • После ухода Карреры из клуба Глушакова вернули в первую команду. В мае Mash опубликовал информацию о том, что футболист намеренно шел на конфликт с Каррерой, чтобы тренера уволили.

    Источник: YouTube-канал «Макарена»

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    Сегодня, 21:41
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2240

      RotBerg 5 минут назад

      Настоящий капитан)))

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