Глушаков – о «Спартаке» тремя словами: «Скандалы, интриги, расследования»

Полузащитник Денис Глушаков ответил на вопросы о «Спартаке» и бывшем главном тренере команды Массимо Каррере.

Футболист объявил об уходе из клуба 19 июня, сейчас он находится в статусе свободного агента.

Он выступал за «Спартак» с 2013 года.

В составе этой команды хавбек стал чемпионом России и выиграл Суперкубок страны.

– Опиши «Спартак» тремя словами.

– Скандалы, интриги, расследования.

– Опиши одним словом период твоей карьеры в «Спартаке».

– Счастье.

– Массимо Каррера тремя словами.

– Давай не будем про него вообще. Он мне неинтересен просто даже.

– В 2017 году в «Спартаке» тебя все обожали. Сейчас многие хотели, чтобы ты ушел из команды. Если бы можно было вернуть время назад, ты бы поступил где-нибудь иначе за последний год-полтора?

– Нет. У меня нет вины особой никакой. Если были вопросы – пришли бы на базу, предъявили бы, когда у нас результат был плохой.

Я ни от кого не скрывался. Тренеру я все говорил в лоб, в глаза, за что он меня и не любил. Я ему был невыгоден. Вот и все.

– И ты ни о чем не жалеешь?

– Нет. Это все постановочное, это просто рэкет. И все.

– Обещаешь, что когда-нибудь все расскажешь?

– Я расскажу, да.

– Почему ты так долго тянешь с этим рассказом?

– Идет бракоразводный процесс. Там тоже люди замешаны. Что бы я сейчас ни говорил, везде вывернули бы по-другому.

– Сейчас Тотти уходил из «Ромы» со скандалом. Ему задали вопрос, чувствует ли он, что его предали. Если тебе задать такой же вопрос, как ты ответишь?

– На данный момент не предали, кто в клубе. До этого – предали.