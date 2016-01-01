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    ХК «Авангард» – Глушакову: «Предложение в силе, пиши – обсудим. Правда условия уже не такие крутые»

    Российский клуб Континентальной хоккейной лиги «Авангард» (Омск) отреагировал на пост в инстаграме бывшего полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова.

    Сегодня 32-летний футболист написал, что ищет работу.

    «Предложение в силе, пиши – обсудим. Правда условия уже не такие крутые, копим на топовые трансферы. Подумай», – написала пресс-служба «Авангарда» в твиттере.

    Этим сообщением команда из Омска прокомментировала свой пост от 18 сентября 2018 года. в котором предложила Глушакову и защитнику «Спартака» Андрею Ещенко работу после скандала, возникшего тогда в московском клубе.

    Прошлой осенью Глушаков и Ещенко лайкнули в соцсети сообщение актера и болельщика красно-белых Дмитрия Назарова, в котором он раскритиковал тогдашнего главного тренера «Спартака» Массимо Карреру. В результате итальянский специалист отправил обоих футболистов в молодежную команду.

    Глушаков: «Ищу работу»

    Источник: Твиттер ХК «Авангард»

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    Сегодня, 18:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1470

      absent32 55 минут назад

      странно, что женская сборная по керлингу еще молчит

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