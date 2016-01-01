ХК «Авангард» – Глушакову: «Предложение в силе, пиши – обсудим. Правда условия уже не такие крутые»

Российский клуб Континентальной хоккейной лиги «Авангард» (Омск) отреагировал на пост в инстаграме бывшего полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова.

Сегодня 32-летний футболист написал, что ищет работу.

«Предложение в силе, пиши – обсудим. Правда условия уже не такие крутые, копим на топовые трансферы. Подумай», – написала пресс-служба «Авангарда» в твиттере.

Этим сообщением команда из Омска прокомментировала свой пост от 18 сентября 2018 года. в котором предложила Глушакову и защитнику «Спартака» Андрею Ещенко работу после скандала, возникшего тогда в московском клубе.

Прошлой осенью Глушаков и Ещенко лайкнули в соцсети сообщение актера и болельщика красно-белых Дмитрия Назарова, в котором он раскритиковал тогдашнего главного тренера «Спартака» Массимо Карреру. В результате итальянский специалист отправил обоих футболистов в молодежную команду.

twit text — ХК Авангард (@hcavangardomsk) 24 июня 2019 г.

Глушаков: «Ищу работу»