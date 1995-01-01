Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
    Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
    2 Тест: за какую сборную вы бы играли?
    Тест: за какую сборную вы бы играли?
    3 Тест: угадай футболиста по ногам
    Тест: угадай футболиста по ногам

    Глушаков: «Самая дорогая вещь в гардеробе? Неважно, давайте не будем народ будоражить. А то начнут сейчас»

    Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков в интервью YouTube-каналу «Макарена» отказался назвать самую дорогую весь в своем гардеробе.

    32-летний футболист расторг контракт с московским клубом 19 июня. По информации СМИ, красно-былые выплатили ему компенсацию в размере 125 миллионов рублей. Ранее сообщалось, что зарплата Глушакова в «Спартаке» составляет 15 миллионов рублей в месяц.

    – Самая дорогая вещь в твоем гардеробе?

    – Не хотелось бы говорить о самой дорогой. Пиджак, наверное, какой-нибудь. Неважно. Давайте не будем народ будоражить. Зачем будоражить? Вы же знаете, они сразу «чик-чик-чик», и начнут сейчас…

    – На самом деле все на этот вопрос спокойной отвечают. Костюм же 2-3 тысячи евро спокойно может стоить.

    – Может и больше стоить, может и меньше стоить.

    • Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 года.
    • За все время он провел за москвичей 173 матча, забил 23 гола и сделал 10 результативных передач.
    • В составе красно-белых хавбек стал чемпионом России и выиграл Суперкубок страны.

    Глушаков: «Ищу работу»

    Тренер «Сочи» Точилин: «Мне Глушаков интересен. Остальное – к руководству»

    Источник: YouTube-канал «Макарена»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:40
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6696

      KLIM777 15 минут назад

      Самая дорогая вещь это золотой фалос. Комбаров рассказывал как был посещал его вечеринку

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1468

      absent32 32 минуты назад

      он пуст)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +372

      dimmmka 44 минуты назад

      Пиджак в котором лежат 125 млн!!!

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79047
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    71928
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru