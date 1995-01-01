Глушаков: «Самая дорогая вещь в гардеробе? Неважно, давайте не будем народ будоражить. А то начнут сейчас»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков в интервью YouTube-каналу «Макарена» отказался назвать самую дорогую весь в своем гардеробе.

32-летний футболист расторг контракт с московским клубом 19 июня. По информации СМИ, красно-былые выплатили ему компенсацию в размере 125 миллионов рублей. Ранее сообщалось, что зарплата Глушакова в «Спартаке» составляет 15 миллионов рублей в месяц.

– Самая дорогая вещь в твоем гардеробе?

– Не хотелось бы говорить о самой дорогой. Пиджак, наверное, какой-нибудь. Неважно. Давайте не будем народ будоражить. Зачем будоражить? Вы же знаете, они сразу «чик-чик-чик», и начнут сейчас…

– На самом деле все на этот вопрос спокойной отвечают. Костюм же 2-3 тысячи евро спокойно может стоить.

– Может и больше стоить, может и меньше стоить.

Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 года.

За все время он провел за москвичей 173 матча, забил 23 гола и сделал 10 результативных передач.

В составе красно-белых хавбек стал чемпионом России и выиграл Суперкубок страны.

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