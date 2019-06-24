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    «Милан» и «Интер» сообщили о сносе «Сан-Сиро» и строительстве нового стадиона

    Президент «Милана» Паоло Скарони и директор «Интера» Алессандро Антонелли сообщили, что клубы начали совместное строительство нового стадиона вместо «Сан-Сиро».

    «Мы строим новый «Сан-Сиро» рядом со старым, в том же районе. Старый стадион будет снесен, а на его месте появятся новые постройки», – сказал Скарони.

    «Делаем ли мы это вместе? Абсолютно», – добавил Антонелли.

    • «Сан-Сиро» (он же стадион имени Джузеппе Меацца) был построен в сентябре 1925 года. В 1956-м и 1989 годах арена была реконструирована.
    • На «Сан-Сиро» прошли матчи ЧМ-1934 и ЧМ-1990. По два раза стадион принимал финалы Кубка европейских чемпионов и Лиги чемпионов.

    Источник: ANSA

    ANSA (Agenzia Nazionale Stampa Associata) – ведущее итальянское информационное агентство, пятое по величине в мире. Основано в Риме в 1945 году. Членами ANSA являются такие известные итальянские издания, как Corriere dello Sport и La Gazzetta dello Sport.

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    Сегодня, 15:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2973

      dinar7777dinar 17 минут назад

      Лучший стадион в Италии . Зачем ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6693

      KLIM777 31 минуту назад

      Лучше бы голову снесли себе. Такой стадион с такой историей могли бы просто оставить как памятник.

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