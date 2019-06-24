«Милан» и «Интер» сообщили о сносе «Сан-Сиро» и строительстве нового стадиона

Президент «Милана» Паоло Скарони и директор «Интера» Алессандро Антонелли сообщили, что клубы начали совместное строительство нового стадиона вместо «Сан-Сиро».

«Мы строим новый «Сан-Сиро» рядом со старым, в том же районе. Старый стадион будет снесен, а на его месте появятся новые постройки», – сказал Скарони.

«Делаем ли мы это вместе? Абсолютно», – добавил Антонелли.