«Милан» и «Интер» сообщили о сносе «Сан-Сиро» и строительстве нового стадиона

Лучший стадион в Италии . Зачем ?
Президент «Милана» Паоло Скарони и директор «Интера» Алессандро Антонелли сообщили, что клубы начали совместное строительство нового стадиона вместо «Сан-Сиро».
«Мы строим новый «Сан-Сиро» рядом со старым, в том же районе. Старый стадион будет снесен, а на его месте появятся новые постройки», – сказал Скарони.
«Делаем ли мы это вместе? Абсолютно», – добавил Антонелли.
- «Сан-Сиро» (он же стадион имени Джузеппе Меацца) был построен в сентябре 1925 года. В 1956-м и 1989 годах арена была реконструирована.
- На «Сан-Сиро» прошли матчи ЧМ-1934 и ЧМ-1990. По два раза стадион принимал финалы Кубка европейских чемпионов и Лиги чемпионов.
ANSA (Agenzia Nazionale Stampa Associata) – ведущее итальянское информационное агентство, пятое по величине в мире. Основано в Риме в 1945 году. Членами ANSA являются такие известные итальянские издания, как Corriere dello Sport и La Gazzetta dello Sport.