Гончаренко: «Чалову нужно сосредоточиться на выступлении за ЦСКА. Если подходящий ему вариант появится, мы его отпустим»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко сообщил, что клуб не станет удерживать нападающего Федора Чалова, если он захочет перейти в европейский клуб.

«Болельщики советуют ему уехать? Это нормальная ситуация, было бы хуже, если бы этого не происходило. Но вопрос заключается в готовности и желании самого футболиста представлять ту или иную команду, работать под руководством определeнного специалиста и в конкретном чемпионате.

Что касается Чалова, на мой взгляд, ему необходимо сосредоточиться на выступлении за ЦСКА и не думать о трансфере. Но если подходящий ему вариант появится, мы его отпустим. Чалов – умный парень, он сам всe понимает. Вы не думайте, он не сидит сложа руки в ожидании предложения от других клубов. Работает, как и все, готовится к новому сезону», – сказал Гончаренко.

В прошлом сезоне Чалов стал лучшим бомбардиром РПЛ, забив 15 голов в 30-ти матчах. Также на его счету семь результативных передач.

Ранее СМИ сообщили об интересе к 21-летнему футболисту со стороны «Арсенала», «Монако» и «Севильи».

Sky Sports: Чалов находится в сфере интересов «Арсенала», «Монако» и «Севильи»

Чалов – лучший игрок РПЛ в сезоне-2018/19. Дзюба и Азмун – в тройке