Устинов может перейти в «Ростов», если команду покинет Паршивлюк

паршивлюк как проститут
«Ростов» нашел потенциальную замену правому защитнику Сергею Паршивлюку.
Сегодня СМИ сообщили, что 30-летний футболист прошел медицинский осмотр в «Динамо».
По информации «Чемпионата», если Паршивлюк покинет команду, ростовчане могут подписать Виталия Устинова, покинувшего «Рубина» после окончания сезона-2018/19.
- В прошедшей кампании Устинов провел за казанцев 23 матча во всех турнирах и сделал одну голевую передачу.
- 28-летний уже выступал за «Ростов» на правах аренды с июля по декабрь 2017 года.
«СЭ»: Паршивлюк близок к переходу в «Динамо»
Устинов покинул «Рубин». У защитника истек контракт