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    Устинов может перейти в «Ростов», если команду покинет Паршивлюк

    «Ростов» нашел потенциальную замену правому защитнику Сергею Паршивлюку.

    Сегодня СМИ сообщили, что 30-летний футболист прошел медицинский осмотр в «Динамо».

    По информации «Чемпионата», если Паршивлюк покинет команду, ростовчане могут подписать Виталия Устинова, покинувшего «Рубина» после окончания сезона-2018/19.

    • В прошедшей кампании Устинов провел за казанцев 23 матча во всех турнирах и сделал одну голевую передачу.
    • 28-летний уже выступал за «Ростов» на правах аренды с июля по декабрь 2017 года.

    «СЭ»: Паршивлюк близок к переходу в «Динамо»

    Устинов покинул «Рубин». У защитника истек контракт

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 14:26
    Комментарии3
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      Рейтинг: +4815

      piligrim1986 55 минут назад

      паршивлюк как проститут

      0
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      Рейтинг: +813

      den161 1 час назад

      устинов норм смотрелся при кучуке, не хуже парша

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2586

      Yurok161 1 час назад

      Было бы не плохо.Тем более,что Паршивлюк уже медосмотр в Динамо проходит.

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