Устинов может перейти в «Ростов», если команду покинет Паршивлюк

«Ростов» нашел потенциальную замену правому защитнику Сергею Паршивлюку.

Сегодня СМИ сообщили, что 30-летний футболист прошел медицинский осмотр в «Динамо».

По информации «Чемпионата», если Паршивлюк покинет команду, ростовчане могут подписать Виталия Устинова, покинувшего «Рубина» после окончания сезона-2018/19.

В прошедшей кампании Устинов провел за казанцев 23 матча во всех турнирах и сделал одну голевую передачу.

28-летний уже выступал за «Ростов» на правах аренды с июля по декабрь 2017 года.

«СЭ»: Паршивлюк близок к переходу в «Динамо»

Устинов покинул «Рубин». У защитника истек контракт