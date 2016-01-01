УЕФА: «Антироссийские акции грузинских клубов – не наша юрисдикция»

УЕФА сообщили, что не будут наказывать грузинские клубы за проведение антироссийских акций.

Ранее в Грузии обострилась политическая ситуация. Часть населения страны считает, что Россия оккупировала 20% государственной территории.

В матчах 19-го тура чемпионата Грузии в майках с антироссийскими лозунгами вышли игроки кутаисского «Торпедо», тбилисского «Локомотива» и «Рустави».

«Учитывая тот факт, что данные события произошли во внутреннем соревновании, любые дальнейшие дисциплинарные меры подпадают под юрисдикцию соответствующих органов Грузинской футбольной федерации. УЕФА может расследовать только инциденты, происходящие в турнирах под эгидой организации», – сказали в пресс-службе УЕФА.

Игроки чемпионата Грузии вышли на матчи в майках с антироссийскими лозунгами

Кавтарадзе вышел на матч в майке «Мы из Грузии, и наша страна оккупирована Россией». Футболист – гражданин России и уроженец Москвы