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    УЕФА: «Антироссийские акции грузинских клубов – не наша юрисдикция»

    УЕФА сообщили, что не будут наказывать грузинские клубы за проведение антироссийских акций.

    Ранее в Грузии обострилась политическая ситуация. Часть населения страны считает, что Россия оккупировала 20% государственной территории.

    В матчах 19-го тура чемпионата Грузии в майках с антироссийскими лозунгами вышли игроки кутаисского «Торпедо», тбилисского «Локомотива» и «Рустави».

    «Учитывая тот факт, что данные события произошли во внутреннем соревновании, любые дальнейшие дисциплинарные меры подпадают под юрисдикцию соответствующих органов Грузинской футбольной федерации. УЕФА может расследовать только инциденты, происходящие в турнирах под эгидой организации», – сказали в пресс-службе УЕФА.

    Игроки чемпионата Грузии вышли на матчи в майках с антироссийскими лозунгами

    Кавтарадзе вышел на матч в майке «Мы из Грузии, и наша страна оккупирована Россией». Футболист – гражданин России и уроженец Москвы

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1459

      absent32 2 минуты назад

      а что федерация не часть УЕФА?!!! грузины уже наверное и место в новой ЛЧ проплатили себе)))

      0
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      Рейтинг: +5910

      silver29 12 минут назад

      Странно было бы если еУропейцы заметили и наказали грызунов. А так в разгар курортного сезона и сбора сельхозурожая можно довольно чувствительно наказать рублем, в свое время туркам доходчиво объяснили что почем.

      1
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      Рейтинг: +6317

      Skull_Boy 13 минут назад

      Ххахахахахаха, а значит чемпионат Грузии не под эгидой УЕФА, а КОНМЕБОЛа или там АФК проходит и бала бы такая акция в России, то была бы сразу дисквалификация сборной и клубов со всех турниров и почему то я не удивлен, что ничего в адрес России не произошло, тогда су_ки продажные чемпионат Крыма тоже законен падлы антироссийские

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      Рейтинг: +5910

      silver29 > Skull_Boy 11 минут назад

      А что давай клубы Южной Осетии и Абхазии примем в РФПЛ, раз они не замечают )))

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      Рейтинг: +1142

      Бомбардиръ 16 минут назад

      Как хуэфа эта организация...

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