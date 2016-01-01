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    Семин: «Этим летом «Локомотиву» крайне необходимо найти одного-двух игроков высокого уровня»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о трансферных задачах клуба на лето.

    «Ребятам, у которых закончился контракт, мы должны сказать большое спасибо, они очень много сделали для «Локомотива», но жизнь продолжается. В этот период крайне необходимо найти одного-двух игроков высокого уровня, которые были бы сильнее наших. Тогда мы будем выдерживать конкуренцию. Это один момент.

    Второй момент, и тоже очень важный, – мы взяли большую группу игроков из «Казанки», из нашей молодежки. Мы за ними следим, надеюсь из нового поколения кто-то тоже себя проявит. Но главное – это группа основных игроков, которая должна приехать. У них времени меньше для полноценной подготовки, это большая проблема», – сказал Семин.

    В прошлом сезоне «Локомотив» занял второе место в РПЛ и вышел в групповой раунд Лиги чемпионов.

    Этим летом москвичи уже приобрели у «Крузейро» защитника Мурило Серкейру.

    Источник: YouTube-канал «Локомотива»

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