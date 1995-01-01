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    Аленичев: «В ближайшие годы нас ждет гегемония «Зенита»

    Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился ожиданиями от выступления «Зенита» после завоевания чемпионства в минувшем сезоне.

    – Давайте о «Зените». Нынешняя команда – это всерьез и надолго? Нас в ближайшие годы ждет гегемония Питера?

    – Думаю, да. После ряда неудачных сезонов «Зенит» сделает все возможное, чтобы закрепиться на вершине. Там есть состав, стадион, инфраструктура – все условия для лидерства. «Зенит» вновь получит статус флагмана российского футбола.

    – Каковы шансы «Спартака» прервать эту гегемонию?

    – В следующем сезоне их точно нет. Как уже говорил, пока не хватает качества состава.

    – А потом?

    – Сложно прогнозировать. Говорю о том, что вижу на данный момент.

    – Другие клубы могут бросить вызов Питеру?

    – Да – «Краснодар», «Локомотив», ЦСКА.

    Аленичев: «Один раз поработал со «Спартаком», почему бы не попробовать еще?»

    Аленичев – о работе Кононова в «Спартаке»: «У него правильный подход, но нет исполнителей»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 10:38
    Комментарии3
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      Рейтинг: +30641

      Полная Канистра 1 час назад

      да ну не так уж и страшен этот голубой чёрт Ибеней -ибуда и динамо Минск виляреальцы подтвердят

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +663

      Ковастер 1 час назад

      При вводе системы VAR, судейская предвзятость будет сведена на минимум. Не будем раньше времени развешивать ярлыки медали. Дождемся ЧР19-20, игра рассудит. Не думаю что Зениту предстоит лёгкая прогулка. Очки терять будут все команды.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +6312

      Skull_Boy 1 час назад

      Гегемония Зенита и так уже идет, только в плане судейства, а не игры

      2
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