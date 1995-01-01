Аленичев: «В ближайшие годы нас ждет гегемония «Зенита»

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился ожиданиями от выступления «Зенита» после завоевания чемпионства в минувшем сезоне.

– Давайте о «Зените». Нынешняя команда – это всерьез и надолго? Нас в ближайшие годы ждет гегемония Питера?

– Думаю, да. После ряда неудачных сезонов «Зенит» сделает все возможное, чтобы закрепиться на вершине. Там есть состав, стадион, инфраструктура – все условия для лидерства. «Зенит» вновь получит статус флагмана российского футбола.

– Каковы шансы «Спартака» прервать эту гегемонию?

– В следующем сезоне их точно нет. Как уже говорил, пока не хватает качества состава.

– А потом?

– Сложно прогнозировать. Говорю о том, что вижу на данный момент.

– Другие клубы могут бросить вызов Питеру?

– Да – «Краснодар», «Локомотив», ЦСКА.

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