O Jogo: «Порту» выиграл у «Спартака» борьбу за Бруму

Полузащитник «РБ Лейпциг» Брума, скорее всего, перейдет в «Порту», сообщает O Jogo.

По информации источника, португальский клуб договорился о трансфере 24-летнего футболиста за 15 миллионов евро.

Таким образом, «Порту» выиграл борьбу за хавбека у московского «Спартака». Также на игрока претендовал ПСВ.