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    O Jogo: «Порту» выиграл у «Спартака» борьбу за Бруму

    Полузащитник «РБ Лейпциг» Брума, скорее всего, перейдет в «Порту», сообщает O Jogo.

    По информации источника, португальский клуб договорился о трансфере 24-летнего футболиста за 15 миллионов евро.

    Таким образом, «Порту» выиграл борьбу за хавбека у московского «Спартака». Также на игрока претендовал ПСВ.

    • Брума выступает за «РБ Лейпциг» с 2017 года.
    • В прошлом сезоне он провел 27 матчей, забил три гола и сделал три результативные передачи.
    • Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года.

    Источник: O Jogo

    Португальская ежедневная спортивная газета, выпускается с февраля 1985 года.

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4805

      piligrim1986 15 минут назад

      ну и хорошо

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6308

      Skull_Boy 58 минут назад

      Ну наверно выбор был очевиден среди ПСВ, Спартака и Порту

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