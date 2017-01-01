O Jogo: «Порту» выиграл у «Спартака» борьбу за Бруму

ну и хорошо
Полузащитник «РБ Лейпциг» Брума, скорее всего, перейдет в «Порту», сообщает O Jogo.
По информации источника, португальский клуб договорился о трансфере 24-летнего футболиста за 15 миллионов евро.
Таким образом, «Порту» выиграл борьбу за хавбека у московского «Спартака». Также на игрока претендовал ПСВ.
- Брума выступает за «РБ Лейпциг» с 2017 года.
- В прошлом сезоне он провел 27 матчей, забил три гола и сделал три результативные передачи.
- Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года.