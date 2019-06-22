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    AS: Саншеш перейдет из «Баварии» в «ПСЖ»

    Полузащитник «Баварии» Ренату Саншеш продолжит карьеру в «ПСЖ», сообщает AS.

    По информации источника, мюнхенский клуб попросил футболиста найти себе новую команду и тот выбрал парижан.

    В подписании 21-летнего португальца личную заинтересованность проявил главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель.

    • Саншеш выступает за «Баварию» с 2016 года.
    • В его активе 50 матчей, два гола и три результативные передачи.
    • Хавбек сдавался в аренду «Суонси».
    • Его контракт с клубом рассчитан до 2021 года.

    Источник: AS

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    Сегодня, 08:28
    Комментарии2
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      Рейтинг: +6308

      Skull_Boy 58 минут назад

      А вот и еще одна дохлая звезда

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +216

      Nintendo8800 > Skull_Boy 28 минут назад

      на самом деле он и звездой то не был, как и эдегор, янузай и тп братия) вот бало был, 2 германии и на покой)

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