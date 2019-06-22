AS: Саншеш перейдет из «Баварии» в «ПСЖ»

А вот и еще одна дохлая звезда
Полузащитник «Баварии» Ренату Саншеш продолжит карьеру в «ПСЖ», сообщает AS.
По информации источника, мюнхенский клуб попросил футболиста найти себе новую команду и тот выбрал парижан.
В подписании 21-летнего португальца личную заинтересованность проявил главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель.
- Саншеш выступает за «Баварию» с 2016 года.
- В его активе 50 матчей, два гола и три результативные передачи.
- Хавбек сдавался в аренду «Суонси».
- Его контракт с клубом рассчитан до 2021 года.