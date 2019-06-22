AS: Саншеш перейдет из «Баварии» в «ПСЖ»

Полузащитник «Баварии» Ренату Саншеш продолжит карьеру в «ПСЖ», сообщает AS.

По информации источника, мюнхенский клуб попросил футболиста найти себе новую команду и тот выбрал парижан.

В подписании 21-летнего португальца личную заинтересованность проявил главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель.