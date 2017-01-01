Football Italia: «Интер» предложит за Лукаку 60 миллионов

Нахер им этот бестолковый дубалом, пусть валит обратно в черножопую Бельгию или во Францию
«Интер» готовит первое официальное предложение по трансферу нападающего «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку, сообщает Football Italia.
По информации источника, миланский клуб предложит за 26-летнего бельгийца 60 миллионов евро.
Манкунианцы, в свою очередь, хотят выручить от продажи форварда на 25 миллионов больше.
- Лукаку перешел в «МЮ» из «Эвертона» в 2017 году за 85 миллионов евро.
- В прошлом сезоне футболист провел 45 матчей, забил 15 голов и сделал четыре результативные передачи.
- Контракт между сторонами рассчитан до 2022 года.