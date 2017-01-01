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    Football Italia: «Интер» предложит за Лукаку 60 миллионов

    «Интер» готовит первое официальное предложение по трансферу нападающего «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку, сообщает Football Italia.

    По информации источника, миланский клуб предложит за 26-летнего бельгийца 60 миллионов евро.

    Манкунианцы, в свою очередь, хотят выручить от продажи форварда на 25 миллионов больше.

    • Лукаку перешел в «МЮ» из «Эвертона» в 2017 году за 85 миллионов евро.
    • В прошлом сезоне футболист провел 45 матчей, забил 15 голов и сделал четыре результативные передачи.
    • Контракт между сторонами рассчитан до 2022 года.

    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 08:17
    Комментарии1
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      Рейтинг: +6308

      Skull_Boy 56 минут назад

      Нахер им этот бестолковый дубалом, пусть валит обратно в черножопую Бельгию или во Францию

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