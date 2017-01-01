Football Italia: «Интер» предложит за Лукаку 60 миллионов

«Интер» готовит первое официальное предложение по трансферу нападающего «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку, сообщает Football Italia.

По информации источника, миланский клуб предложит за 26-летнего бельгийца 60 миллионов евро.

Манкунианцы, в свою очередь, хотят выручить от продажи форварда на 25 миллионов больше.