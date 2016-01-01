Это’О: «Если у Салаха есть шанс сыграть в лучшей лиге мира, он должен подписать контракт с «Барселоной»

Бывший нападающий «Барселоны» Самуэль Это’О считает, что форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах хорошо подошел бы под стиль каталонской команды.

Камерунец призвал египтянина перейти в «Барселону».

«Барселона» была бы более подходящим вариантом. «Реал» дал мне возможность покинуть Африку, но я знаю стиль каталонцев, и думаю, что это было бы лучше для него.

Если у него есть шанс сыграть в лучшей лиге мира, которой является Примера, он должен подписать контракт с «Барселоной».

У Мо есть все, чтобы быть одним из лучших игроков в мире», – сказал Это’О.