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    Это’О: «Если у Салаха есть шанс сыграть в лучшей лиге мира, он должен подписать контракт с «Барселоной»

    Бывший нападающий «Барселоны» Самуэль Это’О считает, что форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах хорошо подошел бы под стиль каталонской команды.

    Камерунец призвал египтянина перейти в «Барселону».

    «Барселона» была бы более подходящим вариантом. «Реал» дал мне возможность покинуть Африку, но я знаю стиль каталонцев, и думаю, что это было бы лучше для него.

    Если у него есть шанс сыграть в лучшей лиге мира, которой является Примера, он должен подписать контракт с «Барселоной».

    У Мо есть все, чтобы быть одним из лучших игроков в мире», – сказал Это’О.

    • Салах перешел в «Ливерпуль» из «Ромы» в 2017 году за 42 миллиона евро.
    • В прошлом сезоне 27-летний футболист провел за мерсисайдцев 52 матча, забил 27 голов и сделал 13 результативных передач.

    Источник: BBC

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