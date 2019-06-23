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    Express: «Реал» запросил у «МЮ» 500 миллионов за Варана

    «Манчестер Юнайтед» намерен приобрести центрального защитника «Наполи» Калиду Кулибали.

    Как сообщает Express, 27-летний футболист – главная трансферная цель «МЮ». Отступные за сенегальца составляют 120 миллионов евро, и неаполитанцы не собираются снижать цену.

    Также главный тренер «Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер хотел заполучить Рафаэля Варана из «Реала», но мадридский клуб заявил, что не будет даже обсуждать продажу француза менее чем за сумму отступных – 500 миллионов евро.

    В прошлом сезоне Кулибали провел за «Наполи» 42 матча, забил два гола и сделал одну результативную передачу.

    На счету Варана два мяча в 43-х встречах за «Реал».

    Rai Sport: «Реал» продаст Варана только за 500 миллионов евро

    Источник: Daily Express

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    23.06.2019 23:47
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1134

      zagrizlik 1 час назад

      это вежливый посыл от переса в определённом направлении )))

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