Express: «Реал» запросил у «МЮ» 500 миллионов за Варана

«Манчестер Юнайтед» намерен приобрести центрального защитника «Наполи» Калиду Кулибали.

Как сообщает Express, 27-летний футболист – главная трансферная цель «МЮ». Отступные за сенегальца составляют 120 миллионов евро, и неаполитанцы не собираются снижать цену.

Также главный тренер «Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер хотел заполучить Рафаэля Варана из «Реала», но мадридский клуб заявил, что не будет даже обсуждать продажу француза менее чем за сумму отступных – 500 миллионов евро.

В прошлом сезоне Кулибали провел за «Наполи» 42 матча, забил два гола и сделал одну результативную передачу.

На счету Варана два мяча в 43-х встречах за «Реал».

Rai Sport: «Реал» продаст Варана только за 500 миллионов евро