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    Rai Sport: «Реал» продаст Варана только за 500 миллионов евро

    «Бомбардир» писал об интересе «Ювентуса» к защитнику «Реала» Рафаэлю Варану.

    По информации Calciomercato, туринский клуб ищет замену для 34-летнего Джорджо Кьеллини и 31-летнего Леонардо Бонуччи. Вчера стало известно о том, что 37-летний Андреа Барцальи завершит карьеру в конце сезона.

    Источник со ссылкой на Rai Sport сообщил о том, что мадридский клуб продаст Варана только за сумму выкупа, прописанную в его контракте, – 500 миллионов евро. В заметке CM ценник назван «абсурдным для любого клуба».

    • 25-летний Варан проводит проводит 7 сезон за сливочных.
    • В 37 играх всех турниров чемпион мира-2018 забил 2 гола.
    • Срок действия контракта истекает в июне 2022 года.

    Источник: Calciomercato

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +7

      qax48 17 минут назад

      Вот на этом сайте я уже третий месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер, есть очень интересная инфа. Сайт - khl-insider.com

      0
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      Рейтинг: +457

      Иванов Иван Иванович 30 минут назад

      Реал просто незатейливо посылает всех на йух со своими предложениями по Варану ))

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      Рейтинг: +1601

      swot1205 30 минут назад

      вы там не и па ну лись головой об дверной косяк?????

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      Рейтинг: +324

      VVadic 45 минут назад

      У Рона тоже были сотни миллионов в клаусуле. А продали по рыночной цене, ибо так захотел Рон. С Вараном тоже самое!

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      Рейтинг: -266

      SuperPAV9 1 час назад

      Уйдет бесплатно пл завершению контракта

      0
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      Рейтинг: +22

      .LEON 1 час назад



      Mr Abdullaev согласен

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      Рейтинг: +1166

      Бриг 1 час назад

      Cамое смешное, что скоро купят и за эти деньги.

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      Рейтинг: +564

      Mr Abdullaev 1 час назад

      Кто его за такие деньги купит ? Никто.

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