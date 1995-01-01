Rai Sport: «Реал» продаст Варана только за 500 миллионов евро

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«Бомбардир» писал об интересе «Ювентуса» к защитнику «Реала» Рафаэлю Варану.
По информации Calciomercato, туринский клуб ищет замену для 34-летнего Джорджо Кьеллини и 31-летнего Леонардо Бонуччи. Вчера стало известно о том, что 37-летний Андреа Барцальи завершит карьеру в конце сезона.
Источник со ссылкой на Rai Sport сообщил о том, что мадридский клуб продаст Варана только за сумму выкупа, прописанную в его контракте, – 500 миллионов евро. В заметке CM ценник назван «абсурдным для любого клуба».
- 25-летний Варан проводит проводит 7 сезон за сливочных.
- В 37 играх всех турниров чемпион мира-2018 забил 2 гола.
- Срок действия контракта истекает в июне 2022 года.