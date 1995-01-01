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    Лоськов: «В «Локомотиве» мата нет – денежные штрафы. Некрасиво это все, аж уши вянут»

    Тренер «Локомотива» Дмитрий Лоськов рассказал, что его футболисты не матерятся. В противном случае они получают денежный штраф.

    — Первое, чему учат иностранцев в России — мату.

    — У нас его нет — денежные штрафы. Я, кстати, за них отвечаю. Просто бывало, что на тренировках мат стоит трехэтажный. Некрасиво это все, аж уши вянут.

    • Такая же система штрафных санкций за мат применялась в «Уфе» при Сергее Семаке.
    • «Локомотив» в ближайшем сезоне выступит в Лиге чемпионов.
    • Команда уже отправилась на сбор в Австрию.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 17:31
    Комментарии3
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      Рейтинг: +4497

      BRO_football 22 минуты назад

      Кто-то из игроков Локомотива: "Вот вам 100 тысяч рублей и сейчас я скажу вам всё, что думаю о тренере нашего клуба".

      0
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      Рейтинг: +421

      Alekxei Z. 22 минуты назад

      Лось , без "бл...ть" и "ё.. твою мать " на поле ничего не происходит. Тебе ли это не знать ? Это вылетает самопроизвольно , без оскорбления окружающих...

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      Рейтинг: +4818

      Сильвербой 31 минуту назад

      Дол...**!!! Он себя слышал во время игр!? Вы еще пердеть им запретите и потеть, не эстетично это, не вкусно пахнет!!!

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