Лоськов: «В «Локомотиве» мата нет – денежные штрафы. Некрасиво это все, аж уши вянут»

Кто-то из игроков Локомотива: "Вот вам 100 тысяч рублей и сейчас я скажу вам всё, что думаю о тренере нашего клуба".
Тренер «Локомотива» Дмитрий Лоськов рассказал, что его футболисты не матерятся. В противном случае они получают денежный штраф.
— Первое, чему учат иностранцев в России — мату.
— У нас его нет — денежные штрафы. Я, кстати, за них отвечаю. Просто бывало, что на тренировках мат стоит трехэтажный. Некрасиво это все, аж уши вянут.
- Такая же система штрафных санкций за мат применялась в «Уфе» при Сергее Семаке.
- «Локомотив» в ближайшем сезоне выступит в Лиге чемпионов.
- Команда уже отправилась на сбор в Австрию.