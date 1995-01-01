Лоськов: «В «Локомотиве» мата нет – денежные штрафы. Некрасиво это все, аж уши вянут»

Тренер «Локомотива» Дмитрий Лоськов рассказал, что его футболисты не матерятся. В противном случае они получают денежный штраф.

— Первое, чему учат иностранцев в России — мату.

— У нас его нет — денежные штрафы. Я, кстати, за них отвечаю. Просто бывало, что на тренировках мат стоит трехэтажный. Некрасиво это все, аж уши вянут.