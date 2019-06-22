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    Ледесма: «Однажды Бенитес попал в больницу. Будучи под кислородной маской, он снимал ее, чтобы по телефону руководить тренировкой»

    Тренер «Зенита» по физической подготовке Феликс Ледесма рассказал историю про главного тренера «Ньюкасла» Рафаэля Бенитеса. Специалисты совместно работали в «Ливерпуле».

    — У Бенитеса репутация человека, абсолютно помешанного на работе. Подтвердите?

    — Однажды он попал в больницу из-за проблем с почками, и пока лежал под кислородной маской в реанимации, снимал ее, чтобы по телефону сказать: «Так, завтра на тренировке вы делаете вот то, то и то. Как прошло все сегодня?» Врачи такие: «Нет, нет, пожалуйста, молчите, восстанавливайтесь, спокойно, тихо».

    Но он продолжал смотреть в ноутбук: «Нет, это упражнение не надо, надо вот то». Настолько он жил этим, возможно даже перебарщивая. Но мы видим, что это приносило свои плоды.

    • Бенитес с «Ливерпулем» выиграл Лигу чемпионов.
    • В прошлом сезоне АПЛ «Ньюкасл» финишировал 13-м.
    • Бенитес может вернуться в «Челси».

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 14:23
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1248

      ухоженный крокодил 20 минут назад

      В реанимации, руки специальными темами прикованы.
      Феликс Ледесма пиз.до.бол!

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