Ледесма: «Однажды Бенитес попал в больницу. Будучи под кислородной маской, он снимал ее, чтобы по телефону руководить тренировкой»

Тренер «Зенита» по физической подготовке Феликс Ледесма рассказал историю про главного тренера «Ньюкасла» Рафаэля Бенитеса. Специалисты совместно работали в «Ливерпуле».

— У Бенитеса репутация человека, абсолютно помешанного на работе. Подтвердите?

— Однажды он попал в больницу из-за проблем с почками, и пока лежал под кислородной маской в реанимации, снимал ее, чтобы по телефону сказать: «Так, завтра на тренировке вы делаете вот то, то и то. Как прошло все сегодня?» Врачи такие: «Нет, нет, пожалуйста, молчите, восстанавливайтесь, спокойно, тихо».

Но он продолжал смотреть в ноутбук: «Нет, это упражнение не надо, надо вот то». Настолько он жил этим, возможно даже перебарщивая. Но мы видим, что это приносило свои плоды.