Тренер «Зенита» Ледесма: «Зенит» – самая профессиональная команда России»

Новый тренер «Зенита» по физической подготовке Феликс Ледесма рассказал, как получил предложение от действующего чемпиона страны. Ранее специалист работал в испанской «Эстремадуре».

«В середине мая позвонил Сергей Семак, который и сделал это предложение. Я работал с ним, когда он играл в сборной при Фабио Капелло. Считаю, что «Зенит» — самая профессиональная команда России. Словно мечта — быть здесь, учиться здесь, снова наслаждаться Россией, где мне очень нравится, и российским футболом, чтобы помогать повышать его уровень», – сказал Ледесма.