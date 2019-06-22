Тренер «Зенита» Ледесма: «Зенит» – самая профессиональная команда России»

Тренер по физической подготовке Зенита поработал в Ливерпуле, Реале, Локомотиве и отовсюду выгнали, а теперь поет красивые песни о Зените.
Посмотрим, что скажет, когда выгонят его и отсюда.
Новый тренер «Зенита» по физической подготовке Феликс Ледесма рассказал, как получил предложение от действующего чемпиона страны. Ранее специалист работал в испанской «Эстремадуре».
«В середине мая позвонил Сергей Семак, который и сделал это предложение. Я работал с ним, когда он играл в сборной при Фабио Капелло. Считаю, что «Зенит» — самая профессиональная команда России. Словно мечта — быть здесь, учиться здесь, снова наслаждаться Россией, где мне очень нравится, и российским футболом, чтобы помогать повышать его уровень», – сказал Ледесма.
- Также Ледесма работал в «Ливерпуле», мадридском «Реале».
- С 2016 по 2017 год специалист тренировал «Локомотив».
- «Зенит» стартует в сезоне 6 июля встречей за Суперкубок России против «Локомотива».