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    Тренер «Зенита» Ледесма: «Зенит» – самая профессиональная команда России»

    Новый тренер «Зенита» по физической подготовке Феликс Ледесма рассказал, как получил предложение от действующего чемпиона страны. Ранее специалист работал в испанской «Эстремадуре».

    «В середине мая позвонил Сергей Семак, который и сделал это предложение. Я работал с ним, когда он играл в сборной при Фабио Капелло. Считаю, что «Зенит» — самая профессиональная команда России. Словно мечта — быть здесь, учиться здесь, снова наслаждаться Россией, где мне очень нравится, и российским футболом, чтобы помогать повышать его уровень», – сказал Ледесма.

    • Также Ледесма работал в «Ливерпуле», мадридском «Реале».
    • С 2016 по 2017 год специалист тренировал «Локомотив».
    • «Зенит» стартует в сезоне 6 июля встречей за Суперкубок России против «Локомотива».

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 13:22
    Комментарии4
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      Рейтинг: +8922

      vladimir-7 1 час назад

      Тренер по физической подготовке Зенита поработал в Ливерпуле, Реале, Локомотиве и отовсюду выгнали, а теперь поет красивые песни о Зените.
      Посмотрим, что скажет, когда выгонят его и отсюда.

      0
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      Рейтинг: -8

      Вальдемар IV 1 час назад

      брал бабки и врал, врал и брал

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      Рейтинг: +1529

      Krasnodar 123 1 час назад

      Нет ЦСКА самая самая, у них и аббревиатура ПФК , а остальные любители!

      0
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      Рейтинг: +4116

      Агасфер 2 часа назад

      Ваще-единственная! Надо остальные распустить и оставить "Зенит-1"-...-"Зенит-10".

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