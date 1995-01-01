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    «Сочи»: «Звоните всем журналистам, ставьте оповещения, через пару часов раскроем тайну»

    Новичок РПЛ «Сочи» анонсировал подписание контракта с футболистом, находившимся на просмотре. Он, как указано, уже провел два товарищеских матча за сочинцев.

    «Звоните всем журналистам, ставьте оповещения, через пару часов раскроем тайну игрока на просмотре. Лучшего в двух контрольных играх этой предсезонки», – сказано в анонсе «Сочи».

    Источник: Твиттер «Сочи»

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    Сегодня, 12:58
    Комментарии2
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      Рейтинг: +686

      ДВС 59 секунд назад

      После игры со Спартаком для Сочи одним трансфером не обойтись, если хотят задержаться в РПЛ.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3533

      vladik12 12 минут назад

      Скажут, что Кононов - Пиджак?

      0
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