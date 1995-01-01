«Сочи»: «Звоните всем журналистам, ставьте оповещения, через пару часов раскроем тайну»

Новичок РПЛ «Сочи» анонсировал подписание контракта с футболистом, находившимся на просмотре. Он, как указано, уже провел два товарищеских матча за сочинцев.

«Звоните всем журналистам, ставьте оповещения, через пару часов раскроем тайну игрока на просмотре. Лучшего в двух контрольных играх этой предсезонки», – сказано в анонсе «Сочи».