Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    2 Тест: насколько круто вы читаете по губам?
    Тест: насколько круто вы читаете по губам?
    3 Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»

    «Реал Сосьедад» может арендовать хавбека «Реала» Эдегора

    Будущее полузащитника «Реала» Мартина Эдегора остается неопределенным, сообщает AS.

    По информации источника, у 20-летнего норвежца есть, как минимум, два предложения от других клубов – от «Байера» и «Реал Сосьедада».

    Сейчас хавбек близок к переходу в команду из Сан-Себастьяна. В пятницу он побывал в этом городе, в частности, на стадионе «Аноэта».

    «Реал Сосьедад» хочет арендовать Эдегора до конца следующего сезона.

    • Контракт футболиста с «Реалом» рассчитан до 2021 года.
    • В минувшем сезоне Эдегор на правах аренды выступал за «Витесс», сыграл 35 матчей, забил девять голов и отдал 13 результативных передач.

    Источник: AS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:18
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79047
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    71893
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru