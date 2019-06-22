«Реал Сосьедад» может арендовать хавбека «Реала» Эдегора

Будущее полузащитника «Реала» Мартина Эдегора остается неопределенным, сообщает AS.
По информации источника, у 20-летнего норвежца есть, как минимум, два предложения от других клубов – от «Байера» и «Реал Сосьедада».
Сейчас хавбек близок к переходу в команду из Сан-Себастьяна. В пятницу он побывал в этом городе, в частности, на стадионе «Аноэта».
«Реал Сосьедад» хочет арендовать Эдегора до конца следующего сезона.
- Контракт футболиста с «Реалом» рассчитан до 2021 года.
- В минувшем сезоне Эдегор на правах аренды выступал за «Витесс», сыграл 35 матчей, забил девять голов и отдал 13 результативных передач.