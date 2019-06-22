«Реал Сосьедад» может арендовать хавбека «Реала» Эдегора

Будущее полузащитника «Реала» Мартина Эдегора остается неопределенным, сообщает AS.

По информации источника, у 20-летнего норвежца есть, как минимум, два предложения от других клубов – от «Байера» и «Реал Сосьедада».

Сейчас хавбек близок к переходу в команду из Сан-Себастьяна. В пятницу он побывал в этом городе, в частности, на стадионе «Аноэта».

«Реал Сосьедад» хочет арендовать Эдегора до конца следующего сезона.