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    Менди: «Получить возможность тренироваться под руководством Зидана – это мечта»

    Новичок «Реала» Ферлан Менди высказался о работе с Зинедином Зиданом и конкуренции с Марсело, а также обратился к болельщикам.

    «Зидан может мне помощь стать лучше в некоторых аспектах игры. Получить возможность тренироваться под руководством Зидана – это мечта. Все знают, чего он достиг и какие награды завоевал.

    Я могу учиться у Марсело, потому что у него большой опыт. Он может помочь мне на поле, объяснить, как правильно передвигаться, потому что он хорошо знает стиль игры «Реала». Я готов учиться у него.

    Я очень рад оказаться здесь, в лучшем клубе мира. Я уже хочу сыграть перед вами и показать свой уровень. Hala Madrid!», – сказал Менди.

    • «Реал» купил французского фулбека за 48 миллионов евро.
    • Стороны заключили контракт до лета 2025 года.

    Источник: AS

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