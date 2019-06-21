Менди: «Получить возможность тренироваться под руководством Зидана – это мечта»

Новичок «Реала» Ферлан Менди высказался о работе с Зинедином Зиданом и конкуренции с Марсело, а также обратился к болельщикам.

«Зидан может мне помощь стать лучше в некоторых аспектах игры. Получить возможность тренироваться под руководством Зидана – это мечта. Все знают, чего он достиг и какие награды завоевал.

Я могу учиться у Марсело, потому что у него большой опыт. Он может помочь мне на поле, объяснить, как правильно передвигаться, потому что он хорошо знает стиль игры «Реала». Я готов учиться у него.

Я очень рад оказаться здесь, в лучшем клубе мира. Я уже хочу сыграть перед вами и показать свой уровень. Hala Madrid!», – сказал Менди.