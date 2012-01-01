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    Дзаньоло и Кена отстранили от матча с Бельгией за опоздание на установку

    Игроки сборной Италии до 21 года Мойзе Кен и Николо Дзаньоло опоздали на предматчевую установку перед встречей чемпионата Европы с Бельгией. Главный тренер итальянцев Луиджи Ди Бьяджи решил отстранить футболистов.

    Кен и Дзаньоло пропустят встречу с бельгийцами, пишет Il Romanista. Игрок «Ромы» в любом случае не поучаствовал бы в матче, поскольку дисквалифицирован.

    • Встреча начнется в 22:00 по Москве.
    • Итальянцы в группе идут вторыми, а гарантированную путевку в плей-офф дает только первое место.
    • Встреча с Бельгией – последняя для Италии на групповом этапе.

    Источник: Il Romanista

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2962

      dinar7777dinar 42 минуты назад

      да и пох на них там кьеза есть !

      1
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      Рейтинг: +3540

      vladik12 > dinar7777dinar 31 минуту назад

      Один в поле воин?

      0
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      ...
      Рейтинг: +2962

      dinar7777dinar > vladik12 24 минуты назад

      Кутроне там есть кому играть . Испанию делали от кена никакой пользы как и в матче с Польшей .

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