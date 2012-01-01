Дзаньоло и Кена отстранили от матча с Бельгией за опоздание на установку

да и пох на них там кьеза есть !
Игроки сборной Италии до 21 года Мойзе Кен и Николо Дзаньоло опоздали на предматчевую установку перед встречей чемпионата Европы с Бельгией. Главный тренер итальянцев Луиджи Ди Бьяджи решил отстранить футболистов.
Кен и Дзаньоло пропустят встречу с бельгийцами, пишет Il Romanista. Игрок «Ромы» в любом случае не поучаствовал бы в матче, поскольку дисквалифицирован.
- Встреча начнется в 22:00 по Москве.
- Итальянцы в группе идут вторыми, а гарантированную путевку в плей-офф дает только первое место.
- Встреча с Бельгией – последняя для Италии на групповом этапе.