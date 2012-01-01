Дзаньоло и Кена отстранили от матча с Бельгией за опоздание на установку

Игроки сборной Италии до 21 года Мойзе Кен и Николо Дзаньоло опоздали на предматчевую установку перед встречей чемпионата Европы с Бельгией. Главный тренер итальянцев Луиджи Ди Бьяджи решил отстранить футболистов.

Кен и Дзаньоло пропустят встречу с бельгийцами, пишет Il Romanista. Игрок «Ромы» в любом случае не поучаствовал бы в матче, поскольку дисквалифицирован.