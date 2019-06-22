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    Федун посетил матч «Спартака» с «Сочи». Москвичи забили семь голов

    «Спартак» сегодня в товарищеском матче нанес разгромное поражение «Сочи» со счетом 7:1.

    Встреча проходила на базе московского клуба в Тушино.

    Как сообщат официальный спартаковский сайт, на игре присутствовал председатель совета директоров красно-белых Леонид Федун.

    • «Спартак» сыграет с «Сочи» в первом туре сезона РПЛ-2019/20. Матч пройдет в Москве на стадионе «Открытие Арена».
    • По итогам прошлого чемпионата России московская команда заняла пятое место.

    Товарищеский матч. «Спартак» разгромил «Сочи». Адриано сделал дубль, Гулиев не забил пенальти

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    Сегодня, 16:26
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4096

      Агасфер 16 минут назад

      Пусть расходуют весь свой боезапас до начала чемпионата.

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