Федун посетил матч «Спартака» с «Сочи». Москвичи забили семь голов

Пусть расходуют весь свой боезапас до начала чемпионата.
«Спартак» сегодня в товарищеском матче нанес разгромное поражение «Сочи» со счетом 7:1.
Встреча проходила на базе московского клуба в Тушино.
Как сообщат официальный спартаковский сайт, на игре присутствовал председатель совета директоров красно-белых Леонид Федун.
- «Спартак» сыграет с «Сочи» в первом туре сезона РПЛ-2019/20. Матч пройдет в Москве на стадионе «Открытие Арена».
- По итогам прошлого чемпионата России московская команда заняла пятое место.
Товарищеский матч. «Спартак» разгромил «Сочи». Адриано сделал дубль, Гулиев не забил пенальти