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    Aksam: «Локомотив» предложил 6 миллионов за защитника «Галатасарая» Линнеса

    «Локомотив» хочет купить правого защитника «Галатасарая» Мартина Линнеса.

    По информации Aksam, москвичи предложили за норвежца 6 миллионов евро.

    В переходе 27-летнего футболиста заинтересован главный тренер железнодорожников Юрий Семин, которому очень понравилась игра Линнеса в матчах против его команды в Лиге чемпионов-2018/19.

    Руководство стамбульского клуба склоняется к тому, чтобы принять предложение «Локомотива».

    • В сезоне-2018/19 Линнес провел за «Галатасарай» 33 встречи во всех турнирах, забил четыре гола и сделал две результативные передачи.
    • Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 2,5 миллиона евро.

    Источник: Aksam

    Ежедневная турецкая газета, основанная в 1918 году. Тираж на июнь 2019 года составляет 102 тысячи экземпляров.

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4096

      Агасфер 14 минут назад

      Палыч сам непонятно в какой роли пребывает,а всё "хочет"...

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