Aksam: «Локомотив» предложил 6 миллионов за защитника «Галатасарая» Линнеса

Палыч сам непонятно в какой роли пребывает,а всё "хочет"...
«Локомотив» хочет купить правого защитника «Галатасарая» Мартина Линнеса.
По информации Aksam, москвичи предложили за норвежца 6 миллионов евро.
В переходе 27-летнего футболиста заинтересован главный тренер железнодорожников Юрий Семин, которому очень понравилась игра Линнеса в матчах против его команды в Лиге чемпионов-2018/19.
Руководство стамбульского клуба склоняется к тому, чтобы принять предложение «Локомотива».
- В сезоне-2018/19 Линнес провел за «Галатасарай» 33 встречи во всех турнирах, забил четыре гола и сделал две результативные передачи.
- Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 2,5 миллиона евро.
Источник: Aksam
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