Aksam: «Локомотив» предложил 6 миллионов за защитника «Галатасарая» Линнеса

«Локомотив» хочет купить правого защитника «Галатасарая» Мартина Линнеса.

По информации Aksam, москвичи предложили за норвежца 6 миллионов евро.

В переходе 27-летнего футболиста заинтересован главный тренер железнодорожников Юрий Семин, которому очень понравилась игра Линнеса в матчах против его команды в Лиге чемпионов-2018/19.

Руководство стамбульского клуба склоняется к тому, чтобы принять предложение «Локомотива».