Итальянский винодел подарил Семаку коллекционное вино с его изображением на этикетке в честь победы в РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак получил подарок от итальянского производителя вина Микеле Москьони на сборе команды в Австрии.

Москьони изготовил лимитированную серию красного вина урожая 2008 года, которая посвящена победе Семака с «Зенитом» в РПЛ-2018/19. Серия состоит из 40 бутылок и не предназначена для продажи. На этикетке изображен Семак на фоне клубных цветов и написано «Veni, Vidi, Vici» («Пришел, увидел, победил»).

Итальянский винодел помнит российского специалиста по Евро-2008, на котором сборная России с Семаком в составе выиграла бронзовые медали. Москьони знает его как тренера и отца многодетного семейства.