Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: с какой командой не работал тренер?
    Тест: с какой командой не работал тренер?
    2 Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
    Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
    3 Тест: сколько лет футболисту?
    Тест: сколько лет футболисту?

    Итальянский винодел подарил Семаку коллекционное вино с его изображением на этикетке в честь победы в РПЛ

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак получил подарок от итальянского производителя вина Микеле Москьони на сборе команды в Австрии.

    Москьони изготовил лимитированную серию красного вина урожая 2008 года, которая посвящена победе Семака с «Зенитом» в РПЛ-2018/19. Серия состоит из 40 бутылок и не предназначена для продажи. На этикетке изображен Семак на фоне клубных цветов и написано «Veni, Vidi, Vici» («Пришел, увидел, победил»).

    Итальянский винодел помнит российского специалиста по Евро-2008, на котором сборная России с Семаком в составе выиграла бронзовые медали. Москьони знает его как тренера и отца многодетного семейства.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:59
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +562

      Genz 24 минуты назад

      В магазине пятёрочка вино маскьоне по 200 рублей. Куйня. . Попал Семак

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1164

      x-x-x-x-x 1 час назад

      Да это же управляющий виноградником компота. своему и подарили

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +168

      Kalida 1 час назад

      Вообще на спагетти не поход, да это ж русский Ваня)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +85

      Rtu 1 час назад

      Про этого чела слышал, болеет за Зеню со времен Спалети

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9760

      Garrincha58 1 час назад

      эксклюзив

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4087

      GoldPlayFIFARus9 1 час назад

      Хороший винодел, сразу видно, классный мужик!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6627

      KLIM777 1 час назад

      вот это крутой подарок!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79047
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    71889
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru