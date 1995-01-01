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    Де Лаурентис: «Никогда не верил в абсолютную любовь Сарри к «Наполи». Время доказало, что я был прав»

    Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис высказался по поводу назначения Маурицио Сарри на пост главного тренера «Ювентуса».

    «Он хороший тренер, которого я давно знаю. Я не удивлен его выбором, так как в футболе больше нет места клубным пристрастиям. Он ничего не выиграл с «Наполи» и, возможно, ничего не выиграет с «Ювентусом». Могу пожелать Сарри только этого, потому что теперь он наш соперник.

    Я за свободу, поэтому уважаю его выбор. Каждый делает то, что хочет, но каждый берет на себя ответственность за это. Никогда не верил в абсолютную любовь Сарри к «Наполи». Время доказало, что я был прав», – сказал Де Лаурентис.

    • 60-летний Сарри возглавлял «Наполи» с 2015 по 2018 год, после чего один сезон проработал в «Челси».
    • «Ювентус» объявил о назначении Сарри 16 июня. Контракт между сторонами рассчитан до 2022 года.

    Источник: Corriere della Sera

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +992

      FRZZ 1 час назад

      Не бывает абсолютной любви, если даже бывает, то очень и очень редко.

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      Рейтинг: +7

      DonBaton 1 час назад

      Господи,засуньте этого пердуна обратно в нафталин. Клубные пристрастия,любовь к Наполи...лишь бы ху*ню сморозить

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