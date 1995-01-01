Де Лаурентис: «Никогда не верил в абсолютную любовь Сарри к «Наполи». Время доказало, что я был прав»

Не бывает абсолютной любви, если даже бывает, то очень и очень редко.
Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис высказался по поводу назначения Маурицио Сарри на пост главного тренера «Ювентуса».
«Он хороший тренер, которого я давно знаю. Я не удивлен его выбором, так как в футболе больше нет места клубным пристрастиям. Он ничего не выиграл с «Наполи» и, возможно, ничего не выиграет с «Ювентусом». Могу пожелать Сарри только этого, потому что теперь он наш соперник.
Я за свободу, поэтому уважаю его выбор. Каждый делает то, что хочет, но каждый берет на себя ответственность за это. Никогда не верил в абсолютную любовь Сарри к «Наполи». Время доказало, что я был прав», – сказал Де Лаурентис.
- 60-летний Сарри возглавлял «Наполи» с 2015 по 2018 год, после чего один сезон проработал в «Челси».
- «Ювентус» объявил о назначении Сарри 16 июня. Контракт между сторонами рассчитан до 2022 года.