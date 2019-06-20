AS: Лопетеги попросил «Севилью» купить Начо из «Реала»

Новый главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги хочет усилить оборону игроком «Реала» Начо, сообщает AS.

По информации источника, Лопетеги попросил руководство своего клуба купить 29-летнего футболиста этим летом.

Тренер уже работал с Начо в «Реале» и сборной Испании – он очень ценит универсализм защитника.

Помешать переходу может трансферная стоимость игрока (30 миллионов евро) и его требования по зарплате. «Севилья» по итогам сезона не попала в Лигу чемпионов, поэтому не может себе позволить дорогостоящие сделки.