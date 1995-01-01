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    «Зенит» интересуется защитниками Сорокиным и Евгеньевым

    «Зенит» ведет переговоры с «Динамо» по трансферу защитника Романа Евгеньева и с «Рубином» по трансферу защитника Егора Сорокина. Об этом сообщает «Спорт день за днем».

    Егор Сорокин

    По данным источника, Сорокин отклонил предложение «Зенита». Санкт-петербургский клуб готов платить футболисту 500 тысяч евро в год. Сообщается, что Сорокин не хочет оставаться без игровой практики. В «Рубине» он регулярно выходит на поле.

    В прошлом сезоне он провел за команду 30 матчей во всех турнирах и забил шесть голов. Его контракт с «Рубином» действует до 2021 года.

    Роман Евгеньев

    Евгеньев также не хочет остаться без игровой практики. Он обдумывает предложение «Зенита» после того, как «Динамо» подписало защитника Ивана Ордеца и начало переговоры о новом контракте с Тони Шуньичем. Сообщается, что Евгеньев хотел бы остаться в «Динамо».

    В прошлом сезоне он провел за московский клуб 19 матчей во всех турнирах. Его контракт с «Динамо» действует 2020 года.

    Также «Спорт день за днем» подтвердил информацию о переговорах «Зенита» с полузащитником «Оренбурга» Алексеем Суторминым. Футболист ждет, что санкт-петербуржцы предложат улучшенные условия контракта.

    Источник: «Спорт день за днем»

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