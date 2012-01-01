Sky Sports: «МЮ» готов продать Лукаку за 75 миллионов. Предложение от «Интера» еще не поступило 

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку может покинуть клуб в межсезонье. По информации Sky Sports, английский клуб готов продать футболиста за сумму около 75 миллионов фунтов стерлингов.

Ранее разные источники сообщали, что футболистом интересуется «Интер». По данным Sky Sports, новый главный тренер итальянского клуба Антонио Конте хочет подписать футболиста, но предложение от «МЮ» еще не поступало.