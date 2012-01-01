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    Sky Sports: «МЮ» готов продать Лукаку за 75 миллионов. Предложение от «Интера» еще не поступило 

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку может покинуть клуб в межсезонье. По информации Sky Sports, английский клуб готов продать футболиста за сумму около 75 миллионов фунтов стерлингов.

    Ранее разные источники сообщали, что футболистом интересуется «Интер». По данным Sky Sports, новый главный тренер итальянского клуба Антонио Конте хочет подписать футболиста, но предложение от «МЮ» еще не поступало.

    • Лукаку выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2017 года. Он перешел в клуб из «Эвертона» за 75 миллионов фунтов стерлингов.
    • Один из источников Sky Sports сообщил, что «Интеру» нужно получить еще 30 миллионов фунтов стерлингов, чтобы уложиться в рамки финансового фэйр-плей и подписать Лукаку.
    • В прошлом сезоне 26-летний футболист провел 45 матчей на клубном уровне во всех турнирах, забил 15 мячей и сделал четыре голевые передачи.

    Источник: Sky Sports

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