Кикнадзе подтвердил, что Фернандеш может остаться в «Локомотиве»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал о ситуации с полузащитником Мануэлем Фернандешем, у которого истек контракт с клубом.

«Мы с ним встречались, ведем диалог. У Ману есть разные варианты продолжения карьеры. В том числе не исключаем вариант с «Локомотивом», – сказал Кикнадзе.

Ранее агент футболиста также допустил, что его клиент может остаться в «Локомотиве».

СМИ писали об интересе к португальцу со стороны «Пармы» и «Гезтепе».