Кикнадзе подтвердил, что Фернандеш может остаться в «Локомотиве»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал о ситуации с полузащитником Мануэлем Фернандешем, у которого истек контракт с клубом.
«Мы с ним встречались, ведем диалог. У Ману есть разные варианты продолжения карьеры. В том числе не исключаем вариант с «Локомотивом», – сказал Кикнадзе.
Ранее агент футболиста также допустил, что его клиент может остаться в «Локомотиве».
СМИ писали об интересе к португальцу со стороны «Пармы» и «Гезтепе».
- Фернандеш выступал за «Локомотив» с 2014 года.
- В сезоне-2018/19 хавбек сыграл в 29 матчах, забил четыре гола и отдал семь результативных передач.