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    Кикнадзе подтвердил, что Фернандеш может остаться в «Локомотиве»

    Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал о ситуации с полузащитником Мануэлем Фернандешем, у которого истек контракт с клубом.

    «Мы с ним встречались, ведем диалог. У Ману есть разные варианты продолжения карьеры. В том числе не исключаем вариант с «Локомотивом», – сказал Кикнадзе.

    Ранее агент футболиста также допустил, что его клиент может остаться в «Локомотиве».

    СМИ писали об интересе к португальцу со стороны «Пармы» и «Гезтепе».

    • Фернандеш выступал за «Локомотив» с 2014 года.
    • В сезоне-2018/19 хавбек сыграл в 29 матчах, забил четыре гола и отдал семь результативных передач.

    Источник: ТАСС

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