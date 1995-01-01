У Фернандеша истек контракт с «Локомотивом», но игрок может продлить соглашение

Паулу Барбоза, агент полузащитника Мануэля Фернандеша, рассказал о дальнейших планах своего клиента.

У 33-летнего португальца истек контракт с «Локомотивом». Ранее сообщалось, что он может продолжить карьеру в «Гезтепе».

– Есть ли новости о будущем Мануэля Фернандеша?

– Пока нет, окончательной ясности нет.

– То есть, вариант с продолжением карьеры в «Локомотиве» все еще не исключаете?

– Мы ничего не исключаем.

– Мануэль приедет на предсезонный сбор «Локомотива»?

– Если нет контракта – не может этого делать.

– Разве контракт заканчивается не в конце июня?

– Нет, уже закончился.