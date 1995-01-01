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    У Фернандеша истек контракт с «Локомотивом», но игрок может продлить соглашение

    Паулу Барбоза, агент полузащитника Мануэля Фернандеша, рассказал о дальнейших планах своего клиента.

    У 33-летнего португальца истек контракт с «Локомотивом». Ранее сообщалось, что он может продолжить карьеру в «Гезтепе».

    – Есть ли новости о будущем Мануэля Фернандеша?

    – Пока нет, окончательной ясности нет.

    – То есть, вариант с продолжением карьеры в «Локомотиве» все еще не исключаете?

    – Мы ничего не исключаем.

    – Мануэль приедет на предсезонный сбор «Локомотива»?

    – Если нет контракта – не может этого делать.

    – Разве контракт заканчивается не в конце июня?

    – Нет, уже закончился.

    • Фернандеш перешел в «Локо»из «Бешикташа» в 2014 году.
    • В составе московской команды футболист стал чемпионом РПЛ и трехкратным обладателем Кубка России.
    • В прошедшем сезоне полузащитник забил четыре гола и сделал пять результативных передач в 20 матчах.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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