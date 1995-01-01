У Фернандеша истек контракт с «Локомотивом», но игрок может продлить соглашение

Паулу Барбоза, агент полузащитника Мануэля Фернандеша, рассказал о дальнейших планах своего клиента.
У 33-летнего португальца истек контракт с «Локомотивом». Ранее сообщалось, что он может продолжить карьеру в «Гезтепе».
– Есть ли новости о будущем Мануэля Фернандеша?
– Пока нет, окончательной ясности нет.
– То есть, вариант с продолжением карьеры в «Локомотиве» все еще не исключаете?
– Мы ничего не исключаем.
– Мануэль приедет на предсезонный сбор «Локомотива»?
– Если нет контракта – не может этого делать.
– Разве контракт заканчивается не в конце июня?
– Нет, уже закончился.
- Фернандеш перешел в «Локо»из «Бешикташа» в 2014 году.
- В составе московской команды футболист стал чемпионом РПЛ и трехкратным обладателем Кубка России.
- В прошедшем сезоне полузащитник забил четыре гола и сделал пять результативных передач в 20 матчах.