Marca: «Бенфика» отклонила предложение «Реала» по Фелишу

«Реал» пытался купить вингера «Бенфики» Жоау Фелиша, сообщает Marca.

По информации источника, мадридский клуб предложил за 19-летнего португальца 80 миллионов евро плюс бонусы в размере 50 миллионов.

В сумме это предложение превышает сумму отступных в контракте игрока (120 миллионов), однако «Бенфика» все равно ответила отказом.

Сам Фелиш также не заинтересован в переходе в «Реал». Он предпочитает продолжить карьеру в «Атлетико».