Marca: «Бенфика» отклонила предложение «Реала» по Фелишу

ой перемудрят ребята, что он потом и за 50 никому не нужен будет, не то, что за 120.
«Реал» пытался купить вингера «Бенфики» Жоау Фелиша, сообщает Marca.
По информации источника, мадридский клуб предложил за 19-летнего португальца 80 миллионов евро плюс бонусы в размере 50 миллионов.
В сумме это предложение превышает сумму отступных в контракте игрока (120 миллионов), однако «Бенфика» все равно ответила отказом.
Сам Фелиш также не заинтересован в переходе в «Реал». Он предпочитает продолжить карьеру в «Атлетико».
- В прошедшем сезоне чемпионата Португалии футболист забил 15 голов и сделал семь результативных передач в 26 матчах.
- Интерес к нему также проявляет «Манчестер Сити».