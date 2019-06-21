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    Marca: «Бенфика» отклонила предложение «Реала» по Фелишу

    «Реал» пытался купить вингера «Бенфики» Жоау Фелиша, сообщает Marca.

    По информации источника, мадридский клуб предложил за 19-летнего португальца 80 миллионов евро плюс бонусы в размере 50 миллионов.

    В сумме это предложение превышает сумму отступных в контракте игрока (120 миллионов), однако «Бенфика» все равно ответила отказом.

    Сам Фелиш также не заинтересован в переходе в «Реал». Он предпочитает продолжить карьеру в «Атлетико».

    • В прошедшем сезоне чемпионата Португалии футболист забил 15 голов и сделал семь результативных передач в 26 матчах.
    • Интерес к нему также проявляет «Манчестер Сити».

    Источник: Marca

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7368

      Cules2013 18 минут назад

      ой перемудрят ребята, что он потом и за 50 никому не нужен будет, не то, что за 120.

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      Рейтинг: +7994

      DeStar > Cules2013 17 минут назад

      Хз, что за фрукт, аж интересно стало, как-то не удалось за ним понаблюдать. А то, что отказал реалу и хочет в атлетико, уже о многом говорит ) в принципе если так - молодец

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