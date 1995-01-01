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    Журналист Карпов – о переходе Вилены в «Краснодар»: «Бумаги не подписаны и «Спартак» все еще может увести игрока»

    Бывший журналист «Чемпионата» и «Матч ТВ» Иван Карпов заявил, что переход полузащитника Тонни Вилены из «Фейеноорда» в «Краснодар» может сорваться.

    «Парень догуливает отпуск в Кюрасао, он прилетит только завтра. И для него приоритет не региональный клуб, а Москва. Сегодняшнее официальное заявление «Краснодара» – это блеф. Бумаги не подписаны и «Спартак» все еще может увести Вильяна из под носа у Галицкого. Впрочем, как и «Динамо». История с Жиго может повториться», – написал Карпов в своем телеграм-канале.

    • «Краснодар» объявил о трансфере голландца в четверг, не указав при этом стоимость сделки и условия контракта с игроком.
    • Вилена – воспитанник «Фейеноорда».
    • В прошлом сезоне он провел за команду из Роттердама 39 матчей, забил семь голов и сделал восемь результативных передач.

    Источник: Телеграм-канал журналиста Ивана Карпова

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    Комментарии1
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      Рейтинг: -8

      Вальдемар IV 47 минут назад

      сколько желчи и надменности у столичных, конечно приоритет лч или середина таблицы

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