Журналист Карпов – о переходе Вилены в «Краснодар»: «Бумаги не подписаны и «Спартак» все еще может увести игрока»

сколько желчи и надменности у столичных, конечно приоритет лч или середина таблицы
Бывший журналист «Чемпионата» и «Матч ТВ» Иван Карпов заявил, что переход полузащитника Тонни Вилены из «Фейеноорда» в «Краснодар» может сорваться.
«Парень догуливает отпуск в Кюрасао, он прилетит только завтра. И для него приоритет не региональный клуб, а Москва. Сегодняшнее официальное заявление «Краснодара» – это блеф. Бумаги не подписаны и «Спартак» все еще может увести Вильяна из под носа у Галицкого. Впрочем, как и «Динамо». История с Жиго может повториться», – написал Карпов в своем телеграм-канале.
- «Краснодар» объявил о трансфере голландца в четверг, не указав при этом стоимость сделки и условия контракта с игроком.
- Вилена – воспитанник «Фейеноорда».
- В прошлом сезоне он провел за команду из Роттердама 39 матчей, забил семь голов и сделал восемь результативных передач.