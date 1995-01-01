Журналист Карпов – о переходе Вилены в «Краснодар»: «Бумаги не подписаны и «Спартак» все еще может увести игрока»

Бывший журналист «Чемпионата» и «Матч ТВ» Иван Карпов заявил, что переход полузащитника Тонни Вилены из «Фейеноорда» в «Краснодар» может сорваться.

«Парень догуливает отпуск в Кюрасао, он прилетит только завтра. И для него приоритет не региональный клуб, а Москва. Сегодняшнее официальное заявление «Краснодара» – это блеф. Бумаги не подписаны и «Спартак» все еще может увести Вильяна из под носа у Галицкого. Впрочем, как и «Динамо». История с Жиго может повториться», – написал Карпов в своем телеграм-канале.