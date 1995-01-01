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    Широков: «Я вообще не понимаю экономику проекта чемпионата с 18 командами»

    Экс-полузащитник сборной России Роман Широков поделился мнением о возможном расширении РПЛ до 18 команд и о лимите на легионеров.

    – В последнее время вы редко высказывались в социальных сетях, но недавно резко прошлись по возможному расширению РПЛ с 16 команд до 18. Почему?

    – Просто на данный момент я вообще не понимаю экономику проекта чемпионата с 18 командами. Как только ее представят, возможно, что-то станет понятно. Пока же не о чем говорить.

    – А какие у вас мысли относительно возможного изменения лимита на легионеров и самой обсуждаемой схемы – восемь иностранцев и 17 россиян в заявке на сезон? Кому на пользу могут пойти эти изменения?

    – Пока это все вилами по воде. Никаких изменений еще нет. На данный момент никто не знает, будут ли они вообще. Соответственно, и говорить о том, кому конкретно может помочь новый лимит, преждевременно.

    • Экс-полузащитник выступал за сборную России с 2007 по 2016.
    • В начале мая Роман Широков покинул пост спортивного директора «Динамо».

    Источник: «Известия»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2735

      Viper for CSKA 1 час назад

      Подсказка: она не сильно отличается от экономики лиги с 16 командами. Отмыв и растрата государственных средств, формирующихся за счёт налогов граждан, подавляющему большинству которых плевать на футбол. Единственная разница - команд-иждивенцев на уровне премьер лиги станет на две больше.

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      Рейтинг: +1004

      altezzik 1 час назад

      Широков: Я вообще не понимаю экономику

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      Рейтинг: +2570

      САДЫЧОК 1 час назад

      Широков а ни какой экономике и нет ! Есть карманный интерес некоторых людей в Рфс ...экономично и зрелищно это формат 10 или 12 клубов в 4 круга и вылетают 1-2 клуба плюс переходные матчи 2 х команд-вот это экономично и зрелищно !

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