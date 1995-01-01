Широков: «Я вообще не понимаю экономику проекта чемпионата с 18 командами»

Экс-полузащитник сборной России Роман Широков поделился мнением о возможном расширении РПЛ до 18 команд и о лимите на легионеров.

– В последнее время вы редко высказывались в социальных сетях, но недавно резко прошлись по возможному расширению РПЛ с 16 команд до 18. Почему?

– Просто на данный момент я вообще не понимаю экономику проекта чемпионата с 18 командами. Как только ее представят, возможно, что-то станет понятно. Пока же не о чем говорить.

– А какие у вас мысли относительно возможного изменения лимита на легионеров и самой обсуждаемой схемы – восемь иностранцев и 17 россиян в заявке на сезон? Кому на пользу могут пойти эти изменения?

– Пока это все вилами по воде. Никаких изменений еще нет. На данный момент никто не знает, будут ли они вообще. Соответственно, и говорить о том, кому конкретно может помочь новый лимит, преждевременно.