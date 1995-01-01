Широков: «Я вообще не понимаю экономику проекта чемпионата с 18 командами»

Подсказка: она не сильно отличается от экономики лиги с 16 командами. Отмыв и растрата государственных средств, формирующихся за счёт налогов граждан, подавляющему большинству которых плевать на футбол. Единственная разница - команд-иждивенцев на уровне премьер лиги станет на две больше.
Экс-полузащитник сборной России Роман Широков поделился мнением о возможном расширении РПЛ до 18 команд и о лимите на легионеров.
– В последнее время вы редко высказывались в социальных сетях, но недавно резко прошлись по возможному расширению РПЛ с 16 команд до 18. Почему?
– Просто на данный момент я вообще не понимаю экономику проекта чемпионата с 18 командами. Как только ее представят, возможно, что-то станет понятно. Пока же не о чем говорить.
– А какие у вас мысли относительно возможного изменения лимита на легионеров и самой обсуждаемой схемы – восемь иностранцев и 17 россиян в заявке на сезон? Кому на пользу могут пойти эти изменения?
– Пока это все вилами по воде. Никаких изменений еще нет. На данный момент никто не знает, будут ли они вообще. Соответственно, и говорить о том, кому конкретно может помочь новый лимит, преждевременно.
- Экс-полузащитник выступал за сборную России с 2007 по 2016.
- В начале мая Роман Широков покинул пост спортивного директора «Динамо».