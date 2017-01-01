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    Зидан – об участии в Международном Кубке Чемпионов: «Здорово готовиться к сезону, играя против команд высочайшего уровня»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассказал о подготовке клуба к предстоящему сезону.

    «Для подготовки к сезону задействуем всех: новички, основные игроки, молодые ребята. Мы хотим, чтобы те, кто только пришли в клуб, преодолели с командой полноценную предсезонку. Это очень важно для функционального состояния любого футболиста. Сейчас мы практически в полном составе. Впереди новый важный сезон. Будет волнительно, но мы настроены побеждать.

    Мы участвуем в Международном Кубке Чемпионов. Это здорово готовиться к сезону, играя против команд высочайшего уровня. Организаторы проделали отличную работу, отбирая лучшие команды», – заявил Зидан.

    Источник: Официальный сайт Международного Кубка Чемпионов

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