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    Луческу: «Фурсенко постоянно общался с игроками «Зенита» в обход меня»

    Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу рассказал о периоде, проведенном в российском клубе и о совместной работе с Сергеем Фурсенко.

    в «Зените» Сергей Фурсенко, которого еще не назначили президентом, уже с апреля взял дела под контроль, постоянно появлялся на базе, расчищал под себя пространство – убрали спортивного директора, врача, других сотрудников… Фурсенко постоянно общался с игроками в обход меня. А мы ведь боролись за титул, за Лигу чемпионов.

    Он много раз звал пообедать в ресторан «Бруно», убеждал, что хочет строить новый, молодой «Зенит» со мной, что очень меня ценит за Тимощука, который в свое время перешел в Питер из моего «Шахтера» и сильно помог. А на деле оказалось, что уже договорился обо всем с Роберто Манчини. Разве это корректно?» – поделился воспоминаниями специалист.

    • Мирча Луческу работал в «Зените» в сезоне-2016/2017.
    • При нем команда заняла третье место РПЛ.

    Источник: «Советский Спорт»

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