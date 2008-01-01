«Ювентус» ведет переговоры с Триппьером. Защитнику предложен 5-летний контракт

с зп всего 2,6)))) в России ему намного больше дали бы)))), когда у нас нонеймы по 1-1,5 за сезон получают))))
Защитник «Тоттенхэма» Киран Триппьер – приоритетная цель «Ювентуса» для усиления линии обороны.
По информации источника, главный тренер туринцев Маурицио Сарри видит в англичанине замену Жоау Канселу.
«Ювентус» предложили Триппьеру пятилетний контракт с зарплатой 2,6 миллиона евро за сезон без учета бонусов.
«Тоттенхэм» в свою очередь не готов продавать игрока дешевле 25 миллионов евро.
- В прошедшем сезоне защитник сыграл в 38 матчах, забил один гол и отдал пять голевых передач.
- Киран выступает за «Тоттенхэм» с 2015 года.