«Ювентус» ведет переговоры с Триппьером. Защитнику предложен 5-летний контракт

Защитник «Тоттенхэма» Киран Триппьер – приоритетная цель «Ювентуса» для усиления линии обороны.

По информации источника, главный тренер туринцев Маурицио Сарри видит в англичанине замену Жоау Канселу.

«Ювентус» предложили Триппьеру пятилетний контракт с зарплатой 2,6 миллиона евро за сезон без учета бонусов.

«Тоттенхэм» в свою очередь не готов продавать игрока дешевле 25 миллионов евро.