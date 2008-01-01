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    «Ювентус» ведет переговоры с Триппьером. Защитнику предложен 5-летний контракт

    Защитник «Тоттенхэма» Киран Триппьер – приоритетная цель «Ювентуса» для усиления линии обороны.

    По информации источника, главный тренер туринцев Маурицио Сарри видит в англичанине замену Жоау Канселу.

    «Ювентус» предложили Триппьеру пятилетний контракт с зарплатой 2,6 миллиона евро за сезон без учета бонусов.

    «Тоттенхэм» в свою очередь не готов продавать игрока дешевле 25 миллионов евро.

    • В прошедшем сезоне защитник сыграл в 38 матчах, забил один гол и отдал пять голевых передач.
    • Киран выступает за «Тоттенхэм» с 2015 года.

    Источник: Football Italia

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2140

      Кинстифа 15 минут назад

      с зп всего 2,6)))) в России ему намного больше дали бы)))), когда у нас нонеймы по 1-1,5 за сезон получают))))

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