Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала ситуацию с трансфером защитника Серкейру Мурило в московский клуб.

Юрий Семин не взял футболиста на сбор в Австрию.

По данным телеграм-канала «Мутко против», это произошло из-за разногласий с руководством клуба по трансферу Романа Еременко.

– Как смотрите на ситуацию, возникшую между Семиным и руководством клуба?

– Похоже на конфликт. Это нездоровая ситуация. Так в клубе быть не должно.

– Говорят, Семин обиделся из-за того, что в команду не взяли Еременко.

– Замечательно, что его не взяли. Он столько лет без футбола, еще и пойман на наркотиках. Это отыгранный футболист.

– Когда вы работали с Семиным, сталкивались с такими проблемами?

– Семин – очень сложный человек. У нас были всякие моменты и такие в том числе. Но это дела давно минувших дней.