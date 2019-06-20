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    Смородская: «Еременко – отыгранный футболист. Замечательно, что его не взяли»

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала ситуацию с трансфером защитника Серкейру Мурило в московский клуб.

    • Юрий Семин не взял футболиста на сбор в Австрию.
    • По данным телеграм-канала «Мутко против», это произошло из-за разногласий с руководством клуба по трансферу Романа Еременко.

    – Как смотрите на ситуацию, возникшую между Семиным и руководством клуба?

    – Похоже на конфликт. Это нездоровая ситуация. Так в клубе быть не должно.

    – Говорят, Семин обиделся из-за того, что в команду не взяли Еременко.

    – Замечательно, что его не взяли. Он столько лет без футбола, еще и пойман на наркотиках. Это отыгранный футболист.

    – Когда вы работали с Семиным, сталкивались с такими проблемами?

    – Семин – очень сложный человек. У нас были всякие моменты и такие в том числе. Но это дела давно минувших дней.

    Источник: «Рейтинг букмекеров»

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    20.06.2019 23:31
    Комментарии1
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      Рейтинг: +442

      SanInstructor 30 минут назад

      Оно (Смородская) всё ещё живо?

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