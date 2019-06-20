Оно (Смородская) всё ещё живо?
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала ситуацию с трансфером защитника Серкейру Мурило в московский клуб.
- Юрий Семин не взял футболиста на сбор в Австрию.
- По данным телеграм-канала «Мутко против», это произошло из-за разногласий с руководством клуба по трансферу Романа Еременко.
– Как смотрите на ситуацию, возникшую между Семиным и руководством клуба?
– Похоже на конфликт. Это нездоровая ситуация. Так в клубе быть не должно.
– Говорят, Семин обиделся из-за того, что в команду не взяли Еременко.
– Замечательно, что его не взяли. Он столько лет без футбола, еще и пойман на наркотиках. Это отыгранный футболист.
– Когда вы работали с Семиным, сталкивались с такими проблемами?
– Семин – очень сложный человек. У нас были всякие моменты и такие в том числе. Но это дела давно минувших дней.