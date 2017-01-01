Агент полузащитника «Лейпцига» Брумы: «Спартак» уже сделал предложение»

Катио Бальде, агент полузащитника «РБ Лейпциг» Брумы, прокомментировал информацию об интересе «Спартака» к футболисту.

«Спартак» уже сделал предложение, также с предложениями выступили ПСВ и «Порту», – цитирует Бальде Diario de Noticias со ссылкой на португальский телеканал SportTV.