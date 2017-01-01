Агент полузащитника «Лейпцига» Брумы: «Спартак» уже сделал предложение»

Думаю, выбор для португальца очевиден. ЛЧ или зияющая ЛЕ
Катио Бальде, агент полузащитника «РБ Лейпциг» Брумы, прокомментировал информацию об интересе «Спартака» к футболисту.
«Спартак» уже сделал предложение, также с предложениями выступили ПСВ и «Порту», – цитирует Бальде Diario de Noticias со ссылкой на португальский телеканал SportTV.
- Португалец выступает за «РБ Лейпциг» с 2017 года.
- В прошлом сезоне он провел на клубном уровне 27 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал три результативные передачи.
- Его контракт с «Лейпцигом» истекает в 2022 году.