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    Агент полузащитника «Лейпцига» Брумы: «Спартак» уже сделал предложение»

    Катио Бальде, агент полузащитника «РБ Лейпциг» Брумы, прокомментировал информацию об интересе «Спартака» к футболисту.

    «Спартак» уже сделал предложение, также с предложениями выступили ПСВ и «Порту», – цитирует Бальде Diario de Noticias со ссылкой на португальский телеканал SportTV.

    • Португалец выступает за «РБ Лейпциг» с 2017 года.
    • В прошлом сезоне он провел на клубном уровне 27 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал три результативные передачи.
    • Его контракт с «Лейпцигом» истекает в 2022 году.

    Источник: Diario de Noticias

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    Сегодня, 21:32
    Комментарии1
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      Рейтинг: +418

      Boeung777 1 час назад

      Думаю, выбор для португальца очевиден. ЛЧ или зияющая ЛЕ

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