Сарри: «Я три года просыпался и думал, как победить «Ювентус». Теперь я отдам все этому клубу»

Сегодня прошла презентация Маурицио Сарри в «Ювентусе». Он возглавил команду в воскресенье.

О Серии А

В Италии будет захватывающий год, особенно для тренеров. Серии А предстоит еще долгий путь, но надеюсь, лига начнет сокращать разрыв с АПЛ. В Англии я понял, насколько у них потрясающие стадионы. Атмосфера в Италии должна меняться через инфраструктуру.

О футболистах

У вас должны быть четкие идеи для двух или трех игроков, которые способны делать разницу. Нужно создать для них среду, в которой они могут показать себя. Если команда будет получать удовольствие на поле, то и зрители будут получать удовольствие, а это топливо для победы.

О «Ювентусе»

Три года я просыпался и думал о том, как победить «Ювентус». Потому что они были командой, которая побеждала. Я отдавал 110 процентов, но мы не могли сделать этого. Это был опыт, и теперь я отдам все этому клубу.

Контракт Сарри с «Ювентусом» рассчитан до 2022 года.

В прошлом сезоне он работал в «Челси», до этого года возглавлял «Наполи» с 2015 по 2018 год.

Сарри идеально подходит «Ювентусу». Здесь у него все получится