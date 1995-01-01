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    Сарри: «Я три года просыпался и думал, как победить «Ювентус». Теперь я отдам все этому клубу»

    Сегодня прошла презентация Маурицио Сарри в «Ювентусе». Он возглавил команду в воскресенье.

    О Серии А

    В Италии будет захватывающий год, особенно для тренеров. Серии А предстоит еще долгий путь, но надеюсь, лига начнет сокращать разрыв с АПЛ. В Англии я понял, насколько у них потрясающие стадионы. Атмосфера в Италии должна меняться через инфраструктуру.

    О футболистах

    У вас должны быть четкие идеи для двух или трех игроков, которые способны делать разницу. Нужно создать для них среду, в которой они могут показать себя. Если команда будет получать удовольствие на поле, то и зрители будут получать удовольствие, а это топливо для победы.

    О «Ювентусе»

    Три года я просыпался и думал о том, как победить «Ювентус». Потому что они были командой, которая побеждала. Я отдавал 110 процентов, но мы не могли сделать этого. Это был опыт, и теперь я отдам все этому клубу.

    • Контракт Сарри с «Ювентусом» рассчитан до 2022 года.
    • В прошлом сезоне он работал в «Челси», до этого года возглавлял «Наполи» с 2015 по 2018 год.

    Сарри идеально подходит «Ювентусу». Здесь у него все получится

    Источник: Sky Sports

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