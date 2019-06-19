«Ювентус» хочет купить защитника «Реала» Эрнандеса

«Ювентус» интересуется левым защитником «Реала» Тео Эрнандесом.
Мадридский клуб приобрел француза у «Атлетико» в 2017 году за 30 миллионов евро. По информации AS, «Реал» постарается продать его за те же деньги.
- Прошлый сезон 21-летний футболист провел на правах аренды в «Реале Сосьедад».
- За команду из Сан-Себастьяна Эрнандес сыграл 28 матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи.
- Контракт защитника с «Реалом» рассчитан до 2023 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.