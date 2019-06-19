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    «Ювентус» хочет купить защитника «Реала» Эрнандеса

    «Ювентус» интересуется левым защитником «Реала» Тео Эрнандесом.

    Мадридский клуб приобрел француза у «Атлетико» в 2017 году за 30 миллионов евро. По информации AS, «Реал» постарается продать его за те же деньги.

    • Прошлый сезон 21-летний футболист провел на правах аренды в «Реале Сосьедад».
    • За команду из Сан-Себастьяна Эрнандес сыграл 28 матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи.
    • Контракт защитника с «Реалом» рассчитан до 2023 года.
    • Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

    Источник: AS

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