Сарри: «Я тренировал великих игроков, но с Роналду перехожу на следующий уровень. Он на вершине мира»

Новый главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри поделился ожиданиями от работы с нападающим туринцев Криштиану Роналду.

16 июня 60-летний специалист заключил с «Ювентусом» трехлетний контракт. Сегодня клуб провел его презентацию.

«Я тренировал великих игроков на протяжении многих лет, но с Роналду я перехожу на следующий уровень. Это игрок, который находится на вершине мира.

Это парень имеет все рекорды в мировом футболе, и я хотел бы помочь ему установить еще один, зная, что я внес в это свой вклад.

Я тренировал игрока с рекордным количеством голов за сезон в Серии А (Гонсало Игуаина в «Наполи»). Я хотел бы сделать это во второй раз. Это было бы огромным удовольствием.

Думаю, когда футболист обладает такими качествами, как Дибала или Криштиану, он может играть в любой роли», – сказал Сарри.