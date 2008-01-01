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    The Sun: «Манчестер Юнайтед» интересуется Бруксом. «Борнмут» хочет за 21-летнего игрока 56 миллионов

    «Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении полузащитника «Борнмута» Дэвида Брукса.

    21-летний футболист находится в списке пожеланий главного тренера «МЮ» Уле-Гуннара Сульшера.

    «Борнмут» не хочет расставаться с одним из своих ключевых игроков и будет требовать за него минимум 50 миллионов фунтов стерлингов (около 56 миллионов евро).

    • В прошлом сезоне валлиец провел в АПЛ 30 матчей, забил семь голов и сделал пять результативных передач.
    • Контракт Брукса рассчитан до 2022 года.
    • В 2018 году «Борнмут» заплатил за футболиста «Шеффилд Юнайтед» 11,3 миллиона евро.
    • Хавбек – воспитанник «Манчестер Сити».

    Источник: The Sun

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