The Sun: «Манчестер Юнайтед» интересуется Бруксом. «Борнмут» хочет за 21-летнего игрока 56 миллионов

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении полузащитника «Борнмута» Дэвида Брукса.
21-летний футболист находится в списке пожеланий главного тренера «МЮ» Уле-Гуннара Сульшера.
«Борнмут» не хочет расставаться с одним из своих ключевых игроков и будет требовать за него минимум 50 миллионов фунтов стерлингов (около 56 миллионов евро).
- В прошлом сезоне валлиец провел в АПЛ 30 матчей, забил семь голов и сделал пять результативных передач.
- Контракт Брукса рассчитан до 2022 года.
- В 2018 году «Борнмут» заплатил за футболиста «Шеффилд Юнайтед» 11,3 миллиона евро.
- Хавбек – воспитанник «Манчестер Сити».