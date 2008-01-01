The Sun: «Манчестер Юнайтед» интересуется Бруксом. «Борнмут» хочет за 21-летнего игрока 56 миллионов

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении полузащитника «Борнмута» Дэвида Брукса.

21-летний футболист находится в списке пожеланий главного тренера «МЮ» Уле-Гуннара Сульшера.

«Борнмут» не хочет расставаться с одним из своих ключевых игроков и будет требовать за него минимум 50 миллионов фунтов стерлингов (около 56 миллионов евро).