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    «Манчестер Сити» победил во всех 22 матчах АПЛ, в которых играл Зинченко

    Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко принял участие в 22 матчах команды в прошлом розыгрыше АПЛ.

    Во всех этих встречах «Сити» одержал победу.

    Это лучший результат по данному показателю для игроков АПЛ в истории и лучший старт в Премьер-лиге по числу побед.

    • Зинченко перешел в «Сити» из «Уфы» в 2016 году за 2 миллиона евро.
    • В сезоне-2018/19 хавбек провел за «Манчестер Сити» 29 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал пять результативных передач.
    • Сегодня украинец продлил контракт с клубом до 2024 года.

    «Манчестер Сити» объявил о продлении контракта с Зинченко

    Источник: Opta

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