«Манчестер Сити» победил во всех 22 матчах АПЛ, в которых играл Зинченко

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко принял участие в 22 матчах команды в прошлом розыгрыше АПЛ.

Во всех этих встречах «Сити» одержал победу.

Это лучший результат по данному показателю для игроков АПЛ в истории и лучший старт в Премьер-лиге по числу побед.

Зинченко перешел в «Сити» из «Уфы» в 2016 году за 2 миллиона евро.

В сезоне-2018/19 хавбек провел за «Манчестер Сити» 29 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал пять результативных передач.

Сегодня украинец продлил контракт с клубом до 2024 года.

«Манчестер Сити» объявил о продлении контракта с Зинченко