«Манчестер Сити» объявил о продлении контракта с Зинченко

«Манчестер Сити» на официальном сайте сообщил, что продлил контракт с полузащитником Александром Зинченко.

Новое соглашение английского клуба с 22-летним футболистом рассчитано до 2024 года.

Украинец перешел в «Сити» из «Уфы» в 2016 году за 2 миллиона евро.

В сезоне-2018/19 хавбек провел за «Манчестер Сити» 29 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал пять результативных передач.

Предыдущий договор Зинченко истекал летом 2020 года.