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    «Манчестер Сити» объявил о продлении контракта с Зинченко

    «Манчестер Сити» на официальном сайте сообщил, что продлил контракт с полузащитником Александром Зинченко.

    Новое соглашение английского клуба с 22-летним футболистом рассчитано до 2024 года.

    • Украинец перешел в «Сити» из «Уфы» в 2016 году за 2 миллиона евро.
    • В сезоне-2018/19 хавбек провел за «Манчестер Сити» 29 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал пять результативных передач.
    • Предыдущий договор Зинченко истекал летом 2020 года.

    Источник: Официальный сайт «Манчестер Сити»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1953

      Dgad 43 минуты назад

      Саня молодчик, заслужил своим отношением к делу и игрой этот контракт.

      2
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      Рейтинг: +10727

      bset 56 минут назад

      Рад за парня. Трудоголик невероятный.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2289

      AtticusFinch 1 час назад

      По поведению и поступкам - ну дурак дураком....

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