Черчесов и Дзюба присутствуют на «Прямой линии» Путина

В 12:00 по Москве стартовала теле– и радиопередача «Прямая линия с Владимиром Путиным». На ней лидер государства отвечает на вопросы и пожелания граждан страны.

В качестве зрителей и, возможно, авторов вопроса в студии присутствуют главный тренер сборной России Станислав Черчесов, а также форвард Артем Дзюба. В прошлом году Путин присвоил Черчесову Орден Александра Невского.