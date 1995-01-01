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    Черчесов и Дзюба присутствуют на «Прямой линии» Путина

    В 12:00 по Москве стартовала теле– и радиопередача «Прямая линия с Владимиром Путиным». На ней лидер государства отвечает на вопросы и пожелания граждан страны.

    В качестве зрителей и, возможно, авторов вопроса в студии присутствуют главный тренер сборной России Станислав Черчесов, а также форвард Артем Дзюба. В прошлом году Путин присвоил Черчесову Орден Александра Невского.

    • Путин участвует в «Прямой линии» с 2001 года.
    • Трансляцию текущего эфира можно, в частности, увидеть на «Первом канале».
    • Президентские полномочия Путина действуют до 2024 года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 12:00
    Комментарии8
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      Рейтинг: +3170

      nik55 11 минут назад

      и что это главная футбольная новость ??????

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +30523

      MaxRnD 44 минуты назад

      Чую, что по окончании карьеры оба станут счастливыми владельцами депутатских мандатов, .... если гаранта к тому времени ещё не повесят...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3164

      ivan-football-fan > MaxRnD 27 минут назад

      Вы правы: скорее всего, "клуб мечты" Дзюбы называется не "Эвертон" или "КПР", а "фракция ЛДПР в ГосДуме"))+
      УЖ ОЧЕНЬ МНОГО ОН СТАРАЕТСЯ ДЛЯ ЭТОГО "ДРАФТА"!

      0
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      Рейтинг: +3164

      ivan-football-fan 58 минут назад

      попробовали бы они не поприсутствовать...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +287

      SEREGA 64 1 час назад

      ШЛЮХИ ПУТИНСКИЕ СКАЗКИ ДЛЯ НАРОДА ПОШЛИ СЛУШАТЬ ВЫ ХОТЬ ЗНАЕТЕ КАК НАРОД ЖИВЕТ

      1
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      Рейтинг: +466

      Киркинитидец 1 час назад

      лица нации...

      0
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      Рейтинг: +3527

      vladik12 1 час назад

      Думал, Дзюба присоединяется к "Зениту" на сборах позже остальных потому, что ему просто великодушно дали восстановиться. Оказывается, Артема Сказочный позвал для повышения своего ущербного рейтинга.

      4
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      Рейтинг: +3164

      ivan-football-fan > vladik12 57 минут назад

      каков рейтинг, такие и "присутствующие"...

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