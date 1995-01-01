Черчесов и Дзюба присутствуют на «Прямой линии» Путина

и что это главная футбольная новость ??????
В 12:00 по Москве стартовала теле– и радиопередача «Прямая линия с Владимиром Путиным». На ней лидер государства отвечает на вопросы и пожелания граждан страны.
В качестве зрителей и, возможно, авторов вопроса в студии присутствуют главный тренер сборной России Станислав Черчесов, а также форвард Артем Дзюба. В прошлом году Путин присвоил Черчесову Орден Александра Невского.
- Путин участвует в «Прямой линии» с 2001 года.
- Трансляцию текущего эфира можно, в частности, увидеть на «Первом канале».
- Президентские полномочия Путина действуют до 2024 года.