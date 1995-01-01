Смолов: «Я в самом расцвете»

Нападающий сборной России и «Локомотива» Федор Смолов не считает, что достиг ветеранского футбольного возраста. Игроку 29 лет.

– Каково сидеть на сборах, когда все отдыхают?

– У каждой медали есть две стороны, поэтому, если хочешь играть за сборную, нужно чем-то жертвовать. Тем более, карьера футболиста не такая продолжительная, поэтому не так страшно.

– Согласна, возраст у тебя уже чуть-чуть давит.

– Куда давит? Я вообще в самом расцвете.