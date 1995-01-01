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    Смолов: «Я в самом расцвете»

    Нападающий сборной России и «Локомотива» Федор Смолов не считает, что достиг ветеранского футбольного возраста. Игроку 29 лет.

    – Каково сидеть на сборах, когда все отдыхают?

    – У каждой медали есть две стороны, поэтому, если хочешь играть за сборную, нужно чем-то жертвовать. Тем более, карьера футболиста не такая продолжительная, поэтому не так страшно.

    – Согласна, возраст у тебя уже чуть-чуть давит.

    – Куда давит? Я вообще в самом расцвете.

    • Смолов в 29 лет взял только один трофей – Кубок России с «Локомотивом».
    • В прошлом сезоне РПЛ форвард провел 24 матча, забил семь голов, сделал три результативных паса.
    • С 2012 года Смолов выступает за сборную России.

    Источник: YouTube-канал сборной России

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    Сегодня, 11:27
    Комментарии2
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      Рейтинг: +11068

      ВетеR 5 минут назад

      Федя, ты в закате), не льсти себе !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +892

      Derzkiy1 13 минут назад

      Для ФНЛ пойдёт

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