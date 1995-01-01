Смолов: «Я в самом расцвете»

Федя, ты в закате), не льсти себе !
Нападающий сборной России и «Локомотива» Федор Смолов не считает, что достиг ветеранского футбольного возраста. Игроку 29 лет.
– Каково сидеть на сборах, когда все отдыхают?
– У каждой медали есть две стороны, поэтому, если хочешь играть за сборную, нужно чем-то жертвовать. Тем более, карьера футболиста не такая продолжительная, поэтому не так страшно.
– Согласна, возраст у тебя уже чуть-чуть давит.
– Куда давит? Я вообще в самом расцвете.
- Смолов в 29 лет взял только один трофей – Кубок России с «Локомотивом».
- В прошлом сезоне РПЛ форвард провел 24 матча, забил семь голов, сделал три результативных паса.
- С 2012 года Смолов выступает за сборную России.