Сарри впервые побывал на базе «Ювентуса»

В среду новый главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри прилетел в Турин.
60-летний специалист из аэропорта отправился на базу команды. Соответствующий видеоотчет опубликовала клубная пресс-служба.
Сегодня в 12:00 по московскому времени состоится презентация Сарри и первая пресс-конференция.
- Стороны заключили контракт до 2022 года.
- Согласно данным Corriere della Sera, зарплата Сарри в «Ювентусе» составит 6-7 миллионов евро за сезон.
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