Сарри впервые побывал на базе «Ювентуса»

В среду новый главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри прилетел в Турин.

60-летний специалист из аэропорта отправился на базу команды. Соответствующий видеоотчет опубликовала клубная пресс-служба.

Сегодня в 12:00 по московскому времени состоится презентация Сарри и первая пресс-конференция.

Стороны заключили контракт до 2022 года.

Согласно данным Corriere della Sera, зарплата Сарри в «Ювентусе» составит 6-7 миллионов евро за сезон.

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