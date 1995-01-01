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    Сарри впервые побывал на базе «Ювентуса»

    В среду новый главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри прилетел в Турин.

    60-летний специалист из аэропорта отправился на базу команды. Соответствующий видеоотчет опубликовала клубная пресс-служба.

    Сегодня в 12:00 по московскому времени состоится презентация Сарри и первая пресс-конференция.

    • Стороны заключили контракт до 2022 года.
    • Согласно данным Corriere della Sera, зарплата Сарри в «Ювентусе» составит 6-7 миллионов евро за сезон.

    «Наполи» хочет объявить о переходе Хамеса в один день с презентацией Сарри в «Ювентусе»

    Источник: Официальный твиттер «Ювентуса»

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